Эти корейские машины угоняют у россиян чаще всего

Прошло исследование: составлен рейтинг самых угоняемых корейских автомобилей

Такие страховщики, как «МАКС», ВСК, «Ренессанс Страхование», «Согласие», фиксируют общее снижение количества угонов в России.

В СК «МАКС» заявили, что за пять лет этот показатель упал «в разы». Главная причина – закрытие границ со многими западными странами, что затрудняет вывоз похищенных машин. В ВСК отметили незначительное годовое снижение (–4%), а в «Ренессансе» говорят о многолетнем тренде на уменьшение.

Преступники сменили фокус с премиальных автомобилей на более бюджетные модели. В ВСК подсчитали, что на корейские бренды в целом приходится 11% угонов, а на Hyundai – 8%. Как объяснил Дмитрий Соколов из «Согласия», сейчас машины крадут в основном «на разбор» – под заказ на популярные запчасти.

Сводный рейтинг самых угоняемых корейских автомобилей

По версии «Ренессанс Страхования»: 1) Kia K5, 2) Hyundai Santa Fe, 3) Hyundai Palisade.

По версии «РЕСО-Гарантия»: 1) Hyundai Palisade, 2) Hyundai Santa Fe, 3) Kia Sportage.

По версии «Ингосстраха»: в «черном списке» компании оказались Kia Rio (теперь продается как Solaris), а также Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe.

По версии «Согласия»: в компании назвали только самые «опасные» марки в целом: Genesis, Kia и Hyundai.

География преступлений

Основная активность угонщиков сосредоточена в столичном регионе и культурной столице. Все страховщики единогласно называют Москву, Московскую область и Санкт-Петербург (а также Ленинградскую область) лидерами по числу краж. В «Согласии» добавили к этому списку еще и Краснодарский край. В «РЕСО-Гарантии» такую статистику объясняют просто: в этих регионах самый большой автопарк.

