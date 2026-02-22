Почему китайские автомобили плохо защищены от угона? Названы главные причины

Эксперт Кондрашов перечислил три главные уязвимости китайских авто для угонщиков

Китайские автомобили в целом плохо защищены от действий преступников, и причин тому несколько. Как объяснил руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов, редкие случаи угонов в самом Китае и постоянное стремление производителей к удешевлению конструкции приводят к экономии на безопасности.

Одна из ключевых проблем – возможность ретрансляции сигнала от ключа. По словам эксперта, если брелок лежит в кармане куртки у вас в прихожей, злоумышленник может передать его сигнал сообщнику у машины на улице. Тот, в свою очередь, откроет автомобиль и заведёт двигатель, даже не прикасаясь к оригинальному ключу.

Вторая серьёзная брешь в защите – процедура прописывания новых ключей. Для этого угонщику достаточно подключить специальное оборудование к диагностическому разъёму. В отличие от многих европейских марок, у китайских авто этот процесс не требует обязательного онлайн-соединения с сервером производителя для авторизации, что значительно упрощает задачу.

Наконец, остаётся и старый «прикладной» метод. Преступники просто взламывают замок водительской двери силовым способом. После этого они заменяют несколько электронных блоков, отвечающих за работу штатного иммобилайзера, на аналогичные модули с другой машины. По сути, это позволяет обойти заводскую защиту.

