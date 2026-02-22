#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этот гаджет должен лежать в каждом багажнике — купить его можно за сущие копейки
22 февраля
Этот гаджет должен лежать в каждом багажнике — купить его можно за сущие копейки
Опубликован обзор бюджетного двухпоршневого...
Toyota Yaris Urbano
22 февраля
Ручная коробка вместо электроники: Toyota Yaris сделала ставку на драйв
Toyota порадовал фанатов механикой для...
Почему китайские автомобили плохо защищены от угона? Названы главные причины
22 февраля
Почему китайские автомобили плохо защищены от угона? Названы главные причины
Эксперт Кондрашов перечислил три главные...

Почему китайские автомобили плохо защищены от угона? Названы главные причины

Эксперт Кондрашов перечислил три главные уязвимости китайских авто для угонщиков

Китайские автомобили в целом плохо защищены от действий преступников, и причин тому несколько. Как объяснил руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов, редкие случаи угонов в самом Китае и постоянное стремление производителей к удешевлению конструкции приводят к экономии на безопасности.

Рекомендуем
Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

Одна из ключевых проблем – возможность ретрансляции сигнала от ключа. По словам эксперта, если брелок лежит в кармане куртки у вас в прихожей, злоумышленник может передать его сигнал сообщнику у машины на улице. Тот, в свою очередь, откроет автомобиль и заведёт двигатель, даже не прикасаясь к оригинальному ключу.

Вторая серьёзная брешь в защите – процедура прописывания новых ключей. Для этого угонщику достаточно подключить специальное оборудование к диагностическому разъёму. В отличие от многих европейских марок, у китайских авто этот процесс не требует обязательного онлайн-соединения с сервером производителя для авторизации, что значительно упрощает задачу.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Наконец, остаётся и старый «прикладной» метод. Преступники просто взламывают замок водительской двери силовым способом. После этого они заменяют несколько электронных блоков, отвечающих за работу штатного иммобилайзера, на аналогичные модули с другой машины. По сути, это позволяет обойти заводскую защиту.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
22.02.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0