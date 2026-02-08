Какие машины привлекают угонщиков в 2026 году

Страховщики прогнозируют, что число угонов в РФ вырастет после исторического спада

Российские страховщики отмечают, что 2025 год завершился историческим минимумом по количеству угонов, что стало результатом закрытия каналов сбыта за рубеж.

Однако в 2026 году тренд может измениться. Эксперты не ждут всплеска, но допускают незначительный рост числа преступлений на фоне нестабильной обстановки и спроса на запчасти.

Основное внимание злоумышленников теперь сосредоточено на двух противоположных сегментах. С одной стороны, под прицелом остаются уязвимые бюджетные модели, такие как Lada Niva, а также популярные китайские кроссоверы. Высокая стоимость оригинальных запчастей, например, фар и дверей, делает их выгодной мишенью для угона с целью разбора. Например, новая передняя фара на Haval M6 сейчас стоит около 127 тыс. руб., а задняя дверь на Chery Tiggo 7 Pro – около 133 тыс. рублей.

С другой стороны, страховщики фиксируют возвращение интереса угонщиков к премиальному сегменту. В зоне повышенного риска оказываются такие модели, как Haval Dargo и Lexus LX. Параллельно сохраняется угроза для массовых автомобилей среднего ценового диапазона стоимостью от 2 до 4 млн рублей, к которым относятся многие популярные китайские кроссоверы.

Таким образом, владельцам как доступных, так и дорогих автомобилей стоит проявлять повышенную бдительность, поскольку криминальный интерес в 2026 году может охватить самые разные модели.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»