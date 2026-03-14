Тоже Крузак, но не Toyota: новый внедорожник от широко известной в России марки

Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Китайский автопроизводитель Geely представил публике первые изображения своего нового флагманского внедорожника. Машина, пока скрытая под камуфляжем и с кодовым именем Galaxy Cruiser, разрабатывается под электромобильным суббрендом Galaxy и должна выйти на рынок к концу 2026 года. Причем компания сразу нацелилась на самых именитых соперников в сегменте – Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class.

Внешность новинки, судя по тизерам, соответствует амбициям: квадратные, почти брутальные формы, высоко расположенные стекла и серьезный клиренс. Автомобиль получит интеллектуальную полноприводную систему на базе ИИ, которая сама будет подбирать оптимальный режим для разных покрытий. А еще – функцию так называемого «крабового» движения, когда все колеса поворачиваются в одну сторону для движения по диагонали.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ожидается, что внедорожник сможет продолжать путь даже на полностью спущенных шинах, а его система помощи водителю сможет автоматически объезжать внезапные препятствия. Наличие лидара на крыше явно намекает на продвинутый автопилот, способный работать в городской среде. Правда, о силовой установке, ее мощности и запасе хода пока не говорится ни слова.

Интересно, что окончательное название для модели еще не выбрано – Geely запустила глобальную кампанию, чтобы определить его вместе с будущими клиентами. Пока же машина известна как Cruiser, что, впрочем, уже вызывает прямые ассоциации с культовым внедорожником Toyota.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  CnEVPost
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Geely
Количество просмотров 16
14.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0