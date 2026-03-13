Экология
Топ-5 кроссоверов из Китая, которые россияне заказывают чаще всего

Эксперт Рогов назвал пять кроссоверов, которые чаще всего везут из Китая

Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов поделился данными о наиболее популярных моделях для ввоза из КНР.

Все они относятся к массовому сегменту и подбираются так, чтобы попадать под льготный коэффициент утильсбора (возраст 3-5 лет, мотор до 160 л. с.).

Первое место уверенно удерживает Mazda CX-5. Покупателей привлекает узнаваемый бренд, атмосферный двигатель и классическая автоматическая трансмиссия. Новый кроссовер с 2-литровым мотором можно найти по цене 2,7–3,3 млн рублей.

Также у россиян популярны:

BMW X1 – летом 2026 года модель может стать «проходной» по цене. Вариант с 1,5-литровым турбомотором (156 л. с.) и передним приводом стоит около 3,3 млн рублей.

Nissan Qashqai – новый автомобиль в богатой комплектации с 2-литровым двигателем обойдется примерно в 2,4 млн рублей.

Audi Q3 – цена на этот кроссовер стартует от 3,3 млн рублей.

Замыкает пятерку Jetta VS5. Это единственный кроссовер китайского бренда в рейтинге. Его преимущество – в фольксвагеновской начинке (двигатель 1.4 TSI и автомат Aisin), что гарантирует простоту и доступность обслуживания в любом российском сервисе. Цена на VS5 начинается от 2 млн рублей.

Mazda CX-5
BMW X1
Nissan Qashqai
Audi Q3
Jetta VS5

Ранее «За рулем» сообщал, что на рынке РФ появился новый надежный кроссовер Honda дешевле Tenet и Geely.

Источник:  Motor
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
13.03.2026 
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
0