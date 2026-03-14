Эта версия внедорожника от популярного бренда способна дать фору Ленд Крузеру

«Простите, это не наш Range Rover?» Глава Great Wall извинился за вопиющий плагиат
Бренд Jetour , входящий в группу Chery , начал принимать предварительные заказы на специальную внедорожную модификацию своего флагмана. Речь идёт о модели Zongheng G 700 Dinghuo Ming Dysprosium Edition , которая оценивается в 429 900 юаней, что примерно равно 5 миллионам рублей.

Jetour G700 Dinghuo Ming Dysprosium Edition
Размеры машины соответствующие: в длину она достигает 5198 мм, в ширину – 2050, а в высоту – почти два метра. Колёсная база при этом составляет 2870 мм. Основные изменения коснулись проходимости. Автомобиль получил специальные шины Balochi KO 3 и амортизаторы Coman , которые заправлены азотом и имеют восемь ступеней регулировки жёсткости. Всё это позволило увеличить клиренс и улучшить углы въезда и съезда, что критично для настоящего бездорожья.

Jetour G700 Dinghuo Ming Dysprosium Edition
Внутри же царит совсем другая атмосфера – максимально технологичная. Центральное место занимает огромный панорамный экран с диагональю 35,4 дюйма. Для комфорта установлены кресла с подогревом, вентиляцией, функцией массажа и даже выдвижными подставками для ног. Звук обеспечивает премиальная аудиосистема Lescon .

Интерьер Jetour G700 Dinghuo Ming Dysprosium Edition
За безопасность и помощь водителю отвечает комплекс Huawei Qiankun ADS 4, который по сути является продвинутым автопилотом. Система использует данные с 27 различных датчиков, размещённых по всему кузову. Несмотря на внушительные габариты и вес, динамика у внедорожника должна быть серьёзной: под капотом работает гибридная силовая установка на основе двухлитрового турбодвигателя. Суммарная отдача системы заявлена на уровне 761 лошадиной силы.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:Autohome
14.03.2026 
