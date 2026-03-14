Эти доступные иномарки можно привезти по проходному «утилю»

Топ-5 новых иномарок до 2 млн рублей: что можно привезти из-за границы в 2026 году

С 1 декабря 2025 года в России отменили льготные ставки утильсбора для автомобилей мощнее 160 л. с., что резко повысило спрос на более

скромные по части «лошадей» модели. Редакция журнала Motor изучила рынок и составила рейтинг наиболее интересных новых иномарок, которые реально приобрести за сумму около 2 млн рублей.

Volkswagen Tharu XR

Этот кроссовер – совместная разработка SAIC и Volkswagen, дебютировавшая летом 2024 года. По габаритам он близок к Hyundai Creta (длина 4355 мм). Для ввоза по «проходной» ставке подходит версия с 1,6-литровым атмосферным мотором (110 л. с.) и классическим 6-ступенчатым автоматом. Привод – только передний. Во Владивостоке цены стартуют от 1,61 млн рублей, в Москве – от 1,95 млн. В хороших комплектациях есть камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша и светодиодные фары.

Kia KX1 (Yi Run)

Переднеприводный хэтчбек длиной 4140 мм, построенный на платформе Kia Rio. Оснащается 1,4-литровым атмосферником (100 л. с.) и 6-ступенчатым автоматом. В Китае сейчас активно распродают стоки 2025 года со скидками, что позволяет привезти машину в Россию примерно за 1,8 млн рублей. В оснащении: четыре подушки безопасности, климат-контроль, люк, медиасистема с 8-дюймовым экраном. Подогрев сидений отсутствует (особенность китайского рынка), но его можно установить отдельно за 20–30 тыс. рублей.

Nissan Qashqai (Glory)

В Китае продолжают выпускать Nissan Qashqai второго поколения, который после рестайлинга 2024 года получил новую внешность и интерьер. Под капотом – 2-литровый атмосферник (140 л. с.) в паре с вариатором, привод передний. Рекомендуется брать топ-версию с кожаным салоном, климат-контролем и 12,3-дюймовым экраном мультимедиа. Во Владивостоке цена такой машины – от 1,69 млн рублей, в центральных регионах – около 2,2 млн.

Mazda CX-30

Компактный кроссовер, построенный на платформе Mazda 3, оснащается 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л. с. Эксперты советуют выбирать версию с автоматом – она будет ликвиднее при перепродаже, чем механика. Цены варьируются от 1,65 до 2,4 млн рублей в зависимости от комплектации и канала поставки. Важно обратить внимание на наполнение: версии сильно отличаются по уровню оснащения.

Hyundai Elantra

Легендарный седан длиной 4710 мм сегодня можно найти по цене около 2 млн рублей, в том числе остатки 2023 года. Главный минус – 1,5-литровый мотор мощностью всего 115 л. с. для такой крупной машины и вариатор, который многие российские покупатели воспринимают настороженно. Эксперты рекомендуют выбирать более свежие экземпляры, чтобы потом было проще продать авто.

