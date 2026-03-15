Свежий «японец» с экономичным мотором чуть дороже миллиона – есть такой!

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях Toyota Vitz с пробегом

Если говорить о новых машинах, то альтернативы ей действительно нет. А если обратить внимание на вторичку? Многие думают, что за цену около миллиона рублей это будут экземпляры «на коленях» с огромными пробегами и ворохом проблем по технической части и кузову.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов доказал, что на российском вторичном рынке можно найти и свежие японские автомобили с небольшим пробегом. Он отдельно выделил несколько добротных «чистокровных японцев», среди которых можно отдельно выделить Toyota Vitz.

Toyota Vitz

Мнение эксперта

Александр Виноградов , эксперт «За рулем»:

– Праворульный аналог Тойоты Ярис – это Vitz. Компактный хэтчбек всегда имел у нас определенную популярность. В Россию ввозят и нынешнее поколение автомобиля. Цены тоже приятные. К примеру, за миллион с небольшим рублей можно купить Vitz 2018-2019 годов выпуска.

Трехцилиндровый однолитровый бензиновый мотор выдает 69 л.с. Есть машины и с более мощным двигателем 1.3 (95 л.с.). Коробка передач – только вариатор.

Интерьер Toyota Vitz

