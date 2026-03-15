Livan почти распродал одну из трех моделей российской линейки

#
>
Считанные единицы седанов Livan S6 Pro остались в наличии у российских дилеров этой китайской марки.

Источник со ссылкой на статистику «Автостат Инфо» констатирует, что продажи модели практически встали: в январе было зарегистрировано всего семь таких машин, а в феврале – и вовсе только три. Похожая картина и на официальном сайте: раздел «Автомобили в наличии» высвечивает лишь девять седанов, причем все они 2023 или 2024 года выпуска. На классифайдах обнаруживается лишь три экземпляра, и все размещены одним дилерским центром.

Напомним, седан S6 Pro с длиной кузова 4,73 м имеет под капотом 1.5 турбо на 147 л.с. в связке с 7-ступенчатым роботом. Такие машины сейчас доступны по ценам от 2 084 000 до 2 274 000 рублей в зависимости от комплектации и года.

При этом другие модели бренда продаются довольно активно – в частности, предложения по ним на официальном сайте занимают несколько страниц. Как уточнил «За рулем», все три модели российской линейки Livan именуются уже на новый лад: кроссоверы X3 Pro и X6 Pro названы ИКС3ПРО и ИКС6ПРО, а седан S6 Pro – С6ПРО.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
15.03.2026 
