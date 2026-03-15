Полный привод, автомат и «зимний пакет» – отличный кроссовер уже продается в РФ

#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Представлен «кроссовер-пылесос» — разгон до 100 км/ч за 1,8 секунды
15 марта
Представлен «кроссовер-пылесос» — разгон до 100 км/ч за 1,8 секунды
Компания-производитель пылесосов Dreame...
Эксперт назвал идеальное время для тщательной мойки автомобиля после зимы
15 марта
Эксперт назвал идеальное время для тщательной мойки автомобиля после зимы
Игорь Серебряков: генеральную мойку авто стоит...
Внедорожники Scout получат бензиновый генератор для подзарядки батарей в дальней дороге
15 марта
Внедорожники Scout получат бензиновый генератор для подзарядки батарей в дальней дороге
Покупатели получат культовые Scout Terra и...

Официальные дилеры Jetour в России начали продавать обновлённый кроссовер X90+ с полным приводом. Машина приезжает к нам уже адаптированной к местным условиям.

Рекомендуем
Честный тест-драйв Jaecoo J8: реальная ли это замена Мерседесу?

Под капотом – бензиновый турбированный двигатель объёмом 2 литра, который выдаёт 245 лошадиных сил. С ним работает восьмиступенчатый автомат. Причём полный привод предлагается исключительно в сочетании с семиместной компоновкой салона.

Производитель серьёзно подготовил автомобиль к нашим зимам и дорогам. Кузовные детали получили оцинковку для защиты от коррозии, а бачок омывателя увеличен. Пакет «тёплых» опций здесь действительно обширный: греется не только руль и сиденья первого ряда, но и кресла второго, лобовое и заднее стекло, форсунки стеклоомывателей и боковые зеркала.

За счёт длинной колёсной базы в 2850 мм пассажирам второго ряда обеспечено много пространства над головой и для ног. Объём багажника варьируется в зависимости от конфигурации кресел: в семиместном состоянии это 104 литра, с убранным третьим рядом – 486 литров, а если сложить и второй, и третий ряды, то получится целых 1052 литра полезного пространства.

Рекомендуем
Оцинкованный кузов, 245 л.с., классический автомат — среднеразмерный кроссовер по адекватной цене

Покупателям предлагается пять цветов кузова: белый, чёрный, серый, синий и зелёный. Салон во всех случаях будет чёрным. Цена на кроссовер в комплектации «Люкс 2.0T 8АКП» с учётом акционных предложений установлена на отметке 3 999 000 рублей.

На российском рынке Jetour сейчас представлен модельным рядом из пяти кроссоверов: помимо X90+, это Dashing, X70+, а также модели T1 и T2.

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Jetour
Количество просмотров 16
15.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jetour X90 Plus

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв