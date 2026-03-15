Полный привод, автомат и «зимний пакет» – отличный кроссовер уже продается в РФ

Jetour начал продажи кроссовера X90+ в России с ценой от 3,999 млн рублей

Официальные дилеры Jetour в России начали продавать обновлённый кроссовер X90+ с полным приводом. Машина приезжает к нам уже адаптированной к местным условиям.

Jetour X90+

Под капотом – бензиновый турбированный двигатель объёмом 2 литра, который выдаёт 245 лошадиных сил. С ним работает восьмиступенчатый автомат. Причём полный привод предлагается исключительно в сочетании с семиместной компоновкой салона.

Производитель серьёзно подготовил автомобиль к нашим зимам и дорогам. Кузовные детали получили оцинковку для защиты от коррозии, а бачок омывателя увеличен. Пакет «тёплых» опций здесь действительно обширный: греется не только руль и сиденья первого ряда, но и кресла второго, лобовое и заднее стекло, форсунки стеклоомывателей и боковые зеркала.

Jetour X90+

За счёт длинной колёсной базы в 2850 мм пассажирам второго ряда обеспечено много пространства над головой и для ног. Объём багажника варьируется в зависимости от конфигурации кресел: в семиместном состоянии это 104 литра, с убранным третьим рядом – 486 литров, а если сложить и второй, и третий ряды, то получится целых 1052 литра полезного пространства.

Интерьер Jetour X90+

Покупателям предлагается пять цветов кузова: белый, чёрный, серый, синий и зелёный. Салон во всех случаях будет чёрным. Цена на кроссовер в комплектации «Люкс 2.0T 8АКП» с учётом акционных предложений установлена на отметке 3 999 000 рублей.

На российском рынке Jetour сейчас представлен модельным рядом из пяти кроссоверов: помимо X90+, это Dashing, X70+, а также модели T1 и T2.