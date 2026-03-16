Продажи новых легковушек вновь ушли в минус: что происходит на авторынке РФ

Эксперт Целиков: Продажи новых легковых авто 9-15 марта снизились в РФ на 10,5%

После кратковременного подъема российский автомобильный рынок вновь столкнулся с падением продаж.

Как сообщает автоэксперт Сергей Целиков, на второй неделе марта (с 9-го по 15-е число) в стране было зарегистрировано 20,4 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель оказался на 10,5% ниже, чем неделей ранее.

Несмотря на недельное падение, в годовом исчислении рынок демонстрирует рост: продажи за отчетный период на 17% превысили результаты аналогичной недели 2025 года. Однако эксперт отмечает, что обнадеживающие показатели предыдущей недели, когда рынок впервые в 2026 году вышел в плюс, оказались временным явлением.

«Авторынок на 11-й неделе показал минус по отношению к рекордной 10-й неделе года, сделав шаг назад. В легковом сегменте шажок был небольшой, в коммерческом – полноценный», – отмечает Целиков.

Еще более заметное падение зафиксировано в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV). За неделю было продано 1238 таких автомобилей – это на 8% меньше, чем на предыдущей неделе, и на 21,5% уступает показателю годичной давности.

Рынок грузовых автомобилей также вернулся к привычным значениям ниже тысячи единиц. Всего зарегистрировано 157 среднетоннажных и 734 тяжелых грузовика. Суммарное падение в этом сегменте оказалось резко отрицательным: минус 33% к предыдущей неделе и минус 27% к аналогичной неделе прошлого года.

Комментируя этот спад, Сергей Целиков пояснил, что всплеск продаж грузовиков на предыдущей неделе был обусловлен разовой постановкой на учет автомобилей ряда брендов и не отражал реального рыночного тренда.

