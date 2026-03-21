Ford может создать «легковой», нерамный пикап

Ford готов воскресить культовый пикап Falcon Ute с несущим кзовом

Во время своего недавнего визита в Австралию генеральный директор Джим Фарли поделился амбициозными планами, которые уже взбудоражили автомобильное сообщество.

Речь идет о возможном возрождении легендарного класса «ютов» – пикапов на базе легковых автомобилей, иконой которого был Ford Falcon Ute, выпускавшийся с 1961 по 2016 год. Это пикапы с несущим кузовом и спортивным характером.

Фарли недавно подтвердил, что идея создания современного преемника классического пикапа сейчас серьезно обсуждается в высшем руководстве компании. По его словам, Австралия по праву считается родиной этого уникального типа автомобилей, сочетавших утилитарность грузовичка с управляемостью легковушки. В отличие от традиционных рамных пикапов, «юты» строились на несущем кузове, что давало им преимущество в поведении на дороге, превращая обычную рабочую машину в нечто более драйверское.

Особую магию этим автомобилям придавали их силовые установки. В свое время Falcon Ute и его Holden Commodore Ute оснащались мощными моторами, стирая грань между коммерческим транспортом и настоящими маслкарами. Достаточно вспомнить, что в 2013 году Holden Commodore SS-V Redline установил рекорд на знаменитой трассе Нюрбургринг в своем классе, а экстремальная версия Falcon – FPV Pursuit Ute 2014 года – получила 5-литровый двигатель V8 с наддувом. С уходом с конвейера последнего Falcon в октябре 2016 года и закрытием марки Holden в 2021 году этот самобытный класс автомобилей фактически исчез.

Однако, по словам Фарли, если проект одобрят, новая модель не будет простой копией прошлого. Современные реалии диктуют иные технические решения. Инженерам Ford предстоит найти баланс между легендарной производительностью и жесткими экологическими нормами. Установка атмосферных V8 сегодня маловероятна из-за строгих требований к выбросам, поэтому ставка, скорее всего, будет сделана на гибридные силовые установки, которые позволят сохранить впечатляющую динамику, но сделать автомобиль значительно экономичнее.

Интересно, что компания не планирует идти простым путем адаптации уже существующих моделей. Хотя у Ford есть компактный пикап Maverick с несущим кузовом, который продается в США, Фарли подчеркнул, что австралийский «ют» должен быть разработан с нуля специально для местного рынка, с учетом его специфики и предпочтений водителей.