Ford начал выпуск «рабочих лошадок» в люксовой версии

Ford Super Duty Chassis Cab 2027 года теперь выпускают в комплектации Platinum

Американский производитель Ford, наконец, услышал голоса клиентов и впервые предлагает коммерческие шасси F-350, F-450 и F-550 в роскошной комплектации Platinum.

Если раньше эти автомобили без кузова уходили на предприятия исключительно в базовом исполнении XL, чтобы превратиться в автовышки или ремонтные фургоны, то теперь у успешных дальнобойщиков и владельцев компаний появился повод раскошелиться.

Вместо привычного винила салон теперь щеголяет настоящей кожей, 12-дюймовым экраном мультимедиа SYNC4 и аудиосистемой B&O. Опознать премиальную версию снаружи можно по хромированному бамперу и дверным ручкам в цвет кузова. Правда, часть электронных помощников, вроде камер кругового обзора, у автомобиля отсутствует – им просто некуда крепиться, ведь сзади у машины нет ни кузова, ни борта.

Под капотом новинки – проверенные моторы: 7,3-литровый бензиновый V8 или 6,7-литровый турбодизель Power Stroke. Оба работают в связке с 10-ступенчатым автоматом, и хотя немного придушены ради ресурса, но готовы тащить любую поклажу.

Ожидается, что главными покупателями станут либо компании по перевозке эксклюзивных авто, либо те, кто просто привык ни в чем себе не отказывать, даже если речь идет об ударном труде.