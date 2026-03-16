Минус 300 тыс. рублей: популярный автобренд снизил цены на одну из моделей

GAC сделал минивэн M8 доступнее: две версии подешевели на 250–300 тысяч рублей

Китайский автопроизводитель GAC скорректировал российские цены на свой просторный минивэн M8.

Как отметили эксперты проекта «Цена Авто» в ходе мониторинга прайс-листов, стоимость модели снизилась в двух комплектациях.

Больше других подешевела топ-версия среди «массовых» исполнений. Комплектация GX Premium теперь стоит 6,45 млн рублей – это на 300 тысяч рублей (-4,4%) меньше прежней цены.

Версия GX стала доступнее на 250 тысяч рублей (-3,8%) и теперь предлагается за 6,3 млн рублей.

Таким образом, сейчас минивэн GAC M8 представлен в России в следующих комплектациях и по следующим ценам:

  • GT (базовая) – от 6 000 000 ₽
  • GX – 6 300 000 ₽
  • GX Premium – 6 450 000 ₽
  • Lounge (топ-версия с четырехместным салоном) – 8 000 000 ₽

Исполнение Lounge выделяется не только количеством мест, но и роскошным оснащением. Для пассажиров здесь предусмотрены мини-бар с охлаждением; перегородка, отделяющая передний ряд от салона; 34-дюймовый телевизор; аудиосистема с 13 динамиками; отделка потолка в стиле «звездное небо».

GAC M8
Напомним, что 5,2-метровый минивэн GAC M8 оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 231 лошадиную силу (380 Нм). Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач японского производства Aisin. Привод у автомобиля только передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что корейский бренд KGM в марте сделал доступнее все модели в России.

Ушакова Ирина
Фото: GAC
16.03.2026 
