Эксперт Ладушкин назвал скрытые признаки «паленого» топлива

Коварство некачественного топлива в том, что двигатель ломается не сразу

Поездка на АЗС может обернуться дорогостоящим ремонтом двигателя, и распознать угрозу на заправке практически невозможно, предупреждают эксперты издания Pravda.Ru.

Руководитель экспертной компании Евгений Ладушкин считает, что единственный способ обезопасить себя – это выбрать проверенную сеть АЗС и держаться подальше от сомнительных заправок.

Коварство некачественного топлива в том, что двигатель не ломается сразу после того, как в бак плеснули «мути». Первые тревожные звоночки появляются, когда автомобиль уже переварил остатки нормального горючего - обычно через пару километров после выезда с заправки. Машина начинает дергаться, теряет мощность, вибрирует или вовсе глохнет, а попытки завести её снова становятся пыткой.

Если симптомы проявились, медлить нельзя. В лучшем случае все ограничится заменой забитого топливного фильтра и свечей. Но, как пояснил специалист, в худшем «паленое» топливо с агрессивными присадками непонятного происхождения спровоцирует детонацию, покроет детали отложениями и отправит машину на серьезный ремонт или замену двигателя.