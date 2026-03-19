Водителей предупредили о росте средних цен на автозапчасти
РСА: средняя стоимость автозапчастей в России...

Новая батарея выдохлась за три дня: почему машина не заводится

Эксперты: городской ритм жизни быстро выводит из строя АКБ

Ситуация, когда автомобиль отказывается заводиться с новой батареей, знакома многим водителям.

Россияне стали чаще диагностировать машины на сервисе

Чаще всего виноват не бракованный аккумулятор, а хронический недозаряд, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

В современном мегаполисе машина тратит энергию быстрее, чем генератор успевает ее восполнить: мощный пуск мотора, пробки с работающими обогревами и короткие перебежки между магазинами быстро разряжают аккумулятор.

Особенно остро проблема проявляется с приходом холодов. Если летом электрохимические процессы протекают бодро, то при минус 20 даже новая батарея теряет до 65% своей мощности.

Электролит густеет, превращаясь в «ленивую» субстанцию, которая не может эффективно принимать заряд от генератора. Пока подкапотное пространство не прогреется от работающего двигателя, аккумулятор практически не принимает заряд и работает только «на выход», отдавая последние крохи энергии на поддержание жизни блоков управления и охранной системы.

Инженеры сравнивают этот процесс с банковским счетом транжиры: снять деньги легко, а вот пополнить баланс в условиях мороза почти невозможно.

Эксперты предупреждают, что типичный городской маршрут «дом-работа» зимой – это медленная смерть для батареи. Чтобы просто вернуть энергию, потраченную на утренний запуск, двигатель должен проработать не менее 20 минут, а для полноценной зарядки требуется непрерывная езда по трассе в течение пары часов.

Спасти ситуацию может только профилактика: регулярная подзарядка от сети и чистота клемм. В противном случае однажды утром вместо привычного звука стартера водитель услышит лишь щелчки реле – верный признак того, что аккумулятор исчерпал свой лимит.

Алексеева Елена
Фото:freepik / peoplecreations
19.03.2026 
