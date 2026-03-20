Новый дешевый кроссовер Belgee вышел на российский рынок: комплектации и цены

В России начались продажи нового кроссовера Belgee X50+ по цене от 2,32 млн рублей

Компактный кроссовер Belgee X50+ появился в продаже в России.

Новинка представлена в трех вариантах оснащения: Актив (Active), Стиль (Style) и Престиж (Prestige). Об этом сообщила пресс-служба бренда.

Автомобиль оснащается 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 147 л. с. (в отличие от предыдущей версии, где использовался трехцилиндровый мотор). Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом, привод только передний.

Belgee X50+
Belgee X50+

Стоимость и оснащение

Базовая комплектация Актив оценивается в 2 319 990 руб. (без учета скидок). В нее входять17-дюймовые колесные диски; обогрев зеркал с электроприводом регулировки; запуск двигателя кнопкой; однозонный климат-контроль, круиз-контроль; цифровая панель приборов (8,8″), мультимедийная система с  сенсорным экраном (8″); камера заднего вида; четыре подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС; зимний пакет (обогрев руля, передних и задних сидений, зоны стеклоочистителей, форсунок омывателя).

Интерьер Belgee X50+
Интерьер Belgee X50+

Версия Стиль стоит от 2 505 990 руб. Она добавляет 18-дюймовые диски; бесключевой доступ со стороны водителя; электропривод складывания зеркал; увеличенный до 14,6″ экран мультимедиа.

Интерьер Belgee X50+
Интерьер Belgee X50+

Топовый Престиж предлагается по цене от 2 675 990 руб. В оснащение входят панорамная крыша с люком; беспроводная зарядка, многоцветная атмосферная подсветка; прозрачные солнцезащитные козырьки; электропривод багажника, обогрев лобового стекла; расширенный набор электронных ассистентов.

Предзаказы на X50+ открылись 5 марта. Производство модели, представляющей собой локализованную версию Geely Coolray, налажено в Белоруссии на заводе «Белджи» – с полным циклом сварки и окраски кузова.

Belgee X50+
Belgee X50+
Belgee X50+
Belgee X50+
Belgee X50+
Belgee X50+
Интерьер Belgee X50+
Интерьер Belgee X50+
Интерьер Belgee X50+

Ранее «За рулем» сообщал , что «Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry».

Источник:  пресс-служба Belgee
Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба Belgee
20.03.2026 
Фото:пресс-служба Belgee
