Новое поколение бестселлера — машины уже едут в РФ

В Белоруссии заметили партию новых Belgee X50+ перед стартом российских продаж

Несколько новых кроссоверов Belgee X50+ заметили на автовозе в республике Беларусь, сообщает источник со ссылкой на «Belgee Клуб».

Официально есть лишь тизерное изображение новинки, причем представлен только вид сзади, но по свежим фото можно более полноценно судить о внешности.

Источник констатирует, что Belgee X50+ ожидаемо оказался копией Geely Coolray нового поколения, известного в Китае как Geely Coolray L. В конце 2025 года версия вышла на внешние рынки, а в начале 2025-го начались продажи в Казахстане.

Что касается Белоруссии и России, то в этих странах новинка будет продаваться как Belgee X50+ – белорусское предприятие «Белджи» частично производит, а частично закупает в Китае ряд моделей Geely. В частности, продающийся у нас Belgee X50 – это дорестайлинговый Geely Coolray первого поколения.

Новый Belgee X50+, вслед за Geely Coolray второй генерации, получил крупный воздухозаборник, тонкие блоки головной оптики, «интегральные» задние фонари и модифицированный спойлер. Принципиальное отличие – в новом силовом агрегате: вместо 3-цилиндрового турбодвижка будет 4-цилиндровый в паре с тем же 7-ступенчатым роботом. Ожидается также, что будет усовершенствована электроника, а в списке опций появится адаптивный круиз-контроль.