#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Зима и грязь не помеха — продлеваем жизнь «дворникам»!
12 марта
Зима и грязь не помеха — продлеваем жизнь «дворникам»!
Авто Mail рассказал, как продлить срок службы...
Автомобили KGM
12 марта
В РФ внезапно подешевели все машины популярной корейской марки: называем цены
Корейский бренд KGM в марте сделал доступнее...
Как менялся рынок машин с пробегом в феврале: что подорожало и что подешевело
12 марта
Как менялся рынок машин с пробегом в феврале: что подорожало и что подешевело
«Авто. ру Бизнес»: средняя цена подержанного...

Новое поколение бестселлера — машины уже едут в РФ

В Белоруссии заметили партию новых Belgee X50+ перед стартом российских продаж

Несколько новых кроссоверов Belgee X50+ заметили на автовозе в республике Беларусь, сообщает источник со ссылкой на «Belgee Клуб».

Рекомендуем
Кроссовер Belgee X50+ уже доступен для предзаказа в РФ

Официально есть лишь тизерное изображение новинки, причем представлен только вид сзади, но по свежим фото можно более полноценно судить о внешности.

Источник констатирует, что Belgee X50+ ожидаемо оказался копией Geely Coolray нового поколения, известного в Китае как Geely Coolray L. В конце 2025 года версия вышла на внешние рынки, а в начале 2025-го начались продажи в Казахстане.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Новое поколение бестселлера — машины уже едут в РФ

Что касается Белоруссии и России, то в этих странах новинка будет продаваться как Belgee X50+ – белорусское предприятие «Белджи» частично производит, а частично закупает в Китае ряд моделей Geely. В частности, продающийся у нас Belgee X50 – это дорестайлинговый Geely Coolray первого поколения.

Новое поколение бестселлера — машины уже едут в РФ

Новый Belgee X50+, вслед за Geely Coolray второй генерации, получил крупный воздухозаборник, тонкие блоки головной оптики, «интегральные» задние фонари и модифицированный спойлер. Принципиальное отличие – в новом силовом агрегате: вместо 3-цилиндрового турбодвижка будет 4-цилиндровый в паре с тем же 7-ступенчатым роботом. Ожидается также, что будет усовершенствована электроника, а в списке опций появится адаптивный круиз-контроль.

Новое поколение бестселлера — машины уже едут в РФ

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 13
12.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0