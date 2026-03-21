Когда покупать машину: эксперт назвал лучшее время и главные факторы выбора

Автоэксперт Корнев: январь и февраль — время распродаж прошлогодних машин

В условиях постоянного роста цен на автомобили многие покупатели задаются вопросом: стоит ли брать машину сейчас или подождать более выгодного момента? Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг», разобрал ключевые факторы, влияющие на это решение.

По словам эксперта, в автопроме часто можно услышать совет, что лучшее время для покупки – «сейчас». Это связано с общей тенденцией к удорожанию машин из-за повышения утильсбора и роста стоимости поставок. Однако Корнев уточняет, что резких скачков цен обычно не происходит: рынок старается сглаживать подорожание с помощью различных программ поддержки, чтобы не отпугнуть покупателей.

При покупке в кредит или лизинг важна не только цена автомобиля, но и стоимость заемных средств.

Комментарий эксперта

Александр Корнев,руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг»:

– Даже при относительно высокой ставке кредит или лизинг могут быть выгодны, поскольку позволяют зафиксировать стоимость автомобиля. Кроме того, нередко действуют программы поддержки со стороны брендов, дилеров, банков и государства. Например, многие китайские производители субсидируют процентные ставки для покупателей.

Макроэкономика и сезонность

Стоит следить за ключевой ставкой ЦБ: ее снижение может улучшить условия кредитования. Но важно помнить: вместе с этим могут сократиться и программы поддержки от импортеров, отмечает специалист. Что касается сезонности, то Корнев выделяет несколько периодов.

Январь-февраль: дилеры распродают автомобили прошлого года выпуска. Низкий спрос и необходимость освободить склады создают хорошие возможности для скидок.

Март: активизируются продажи новых моделей по обновленным ценам, но еще можно найти выгодные предложения на прошлогодние авто.

Лето: сезонное снижение спроса, появляются скидки.

Декабрь: дилеры стремятся выполнить годовые планы, что также ведет к снижению цен.

Размер скидки

В наиболее благоприятные периоды скидка на новый автомобиль может достигать около 10% от средней цены модели, пояснил Корнев. На вторичном рынке торг уместен всегда, и размер скидки зависит от состояния конкретной машины и готовности продавца.

