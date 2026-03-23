Эти машины стали доступнее в середине марта: актуальные скидки

Эксперт Мосеев назвал автобренды, которые снизили цены в России

С 16 по 20 марта несколько автопроизводителей и дистрибьюторов обновили ценники. Об изменениях сообщил автоэксперт Олег Мосеев со ссылкой на портал CARgument.

GAC

Бренд ввел скидки на автомобили 2025 года. Кроссовер GS8 в версиях Traveller и New стал доступнее на 200 000 рублей.

Evolute

Компания скорректировала условия для моделей 2025–2026 годов. Модель i-Space в комплектации Standard подешевела на 175 000 рублей, хотя ранее размер скидки составлял 275 000 рублей. В то же время цены на все комплектации i-Joy 2025 года выросли на 49 000–59 000 рублей.

Москвич

Снижены цены на кроссовер Москвич 3 2025 года. Версии Standard Plus и Стандарт Плюс Т (включая исполнения 25PY и 26MY 25PY) подешевели на 390 400 рублей, с 1 952 000 до 1 561 600 рублей.

Avatr

Единственный бренд, повысивший цены. Модель 12 в комплектации 3.2 26PY подорожала на 40 000 рублей, теперь ее стоимость составляет 8 190 000 рублей.

VGV

Для всех версий U70 Pro и U75 Plus цены снижены на 90 000 рублей. Кроме того, на исполнения Lifestyle 7 Seats и Executive 7 Seats для U70 Pro, а также на все версии U75 Plus предусмотрена дополнительная скидка в 100 000 рублей.

