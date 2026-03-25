Эти автомобили меньше всего теряют в цене

«Авто. ру Бизнес»: Lada Niva Legend оказалась самым ликвидным российским авто

Аналитики «Авто. ру Бизнес» на основе собственной базы объявлений о продаже новых машин и предложений на вторичке в 2025 году составили рейтинг моделей с лучшей остаточной стоимостью среди 3-летних автомобилей на российском рынке.

Этот показатель позволяет оценить, какая часть от средней цены новой машины сохраняется при перепродаже, что помогает рассчитать «стоимость владения» еще до покупки. Лидером списка стал внедорожник Lada Niva Legend.

В верхней части списка оказались массовые автомобили с устойчивым спросом и предсказуемой экономикой эксплуатации.

Средняя цена Lada Niva Legend на вторичном рынке превышает среднюю стоимость новой модели: показатель сохранности составил 103,2% (928 тыс. рублей против 899 тыс. рублей). Также в тройку лидеров вошли Lada Granta (98,3%) и Lada Niva Travel (96%). Среди иномарок лучшие результаты показали Kia Sportage (87,6%) и Mazda CX‑4 (85%). Десятку замкнули Hyundai Tucson, Kia Sorento, УАЗ Патриот, Lada Vesta и Lexus RX – все они сохраняют более 80% первоначальной стоимости.

Отдельно эксперты представили рейтинг китайских автомобилей с наилучшей сохранностью стоимости в возрасте трех лет. По итогам прошлого года лидерами здесь стали рамные внедорожники и востребованные кроссоверы масс-маркета: Tank 300 (77,4%), Haval H9 (76,8%), Changan Hunter Plus (76,4%), Haval M6 (76,3%) и Haval Jolion (75,1%).

