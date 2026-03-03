Внедорожники Нива с пробегом стали очень популярны: причины успеха

Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Автокриминалист Шелков назвал три признака...
Январь 2026 года принес неожиданное лидерство на вторичном рынке: внедорожник Lada 4×4 ( Niva Legend) впервые обошел по продажам «семерку» и «четырнадцатую» модели. Согласно данным «Автостата», за первый месяц года было реализовано 8,1 тыс. таких автомобилей с пробегом, что на 4% больше, чем год назад.

Кузов не ржавеет, живучая ходовая — надежные и престижные седаны от 1,5 млн рублей

Коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский в беседе с агентством выделил комплекс причин, вызвавших этот всплеск. По его словам, однозначно назвать январь просто сезонным пиком нельзя – здесь сыграли роль сразу несколько рыночных факторов.

Ключевые факторы роста спроса:

Выход новой Niva Travel. Появление в конце 2025 года новой модели могло активизировать программу трейд-ин. Владельцы старых внедорожников сдавали их при покупке нового автомобиля, увеличивая предложение Нив с пробегом.

Аномальные снегопады. Сложные погодные условия и заснеженные дороги традиционно повышают интерес к полноприводным автомобилям. Lada 4×4 с ее проходимостью становится особенно востребованной, в первую очередь в регионах с менее развитой инфраструктурой.

Комментарий эксперта

Александр Шапринский,коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика»:

– В январе мы увидели рост цен на новые автомобили, что, соответственно, спровоцировало увеличение интереса покупателей к машинам на вторичном рынке. И среди автомобилей, обладающих такой важной характеристикой, как проходимость, в сочетании с приемлемой ценой, Lada 4×4 оказалась привлекательным вариантом.

Эксперт также напоминает о классических достоинствах модели, которые всегда привлекают покупателей: энергоемкая и выносливая подвеска, простота ремонта и доступность запчастей, а также проверенная временем конструкция с постоянным полным приводом и механикой.

Lada Niva Legend

В перспективе, по прогнозу Шапринского, Niva Legend сохранит позиции одного из лидеров вторичного рынка благодаря стабильным продажам новых машин, ценовой доступности и сезонным факторам. Впрочем, он уточняет, что в регионах Северо-Запада абсолютным лидером по продажам с пробегом останется более доступная Lada Granta.

Ранее «За рулем» сообщал, что самый популярный кроссовер Чери обновился.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Количество просмотров 1044
03.03.2026 
Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+97