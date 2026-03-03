Внедорожники Нива с пробегом стали очень популярны: причины успеха

Эксперт Шапринский объяснил всплеск спроса на б/у внедорожники Lada Niva Legend

Январь 2026 года принес неожиданное лидерство на вторичном рынке: внедорожник Lada 4×4 ( Niva Legend) впервые обошел по продажам «семерку» и «четырнадцатую» модели. Согласно данным «Автостата», за первый месяц года было реализовано 8,1 тыс. таких автомобилей с пробегом, что на 4% больше, чем год назад.

Коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский в беседе с агентством выделил комплекс причин, вызвавших этот всплеск. По его словам, однозначно назвать январь просто сезонным пиком нельзя – здесь сыграли роль сразу несколько рыночных факторов.

Ключевые факторы роста спроса:

Выход новой Niva Travel. Появление в конце 2025 года новой модели могло активизировать программу трейд-ин. Владельцы старых внедорожников сдавали их при покупке нового автомобиля, увеличивая предложение Нив с пробегом.

Аномальные снегопады. Сложные погодные условия и заснеженные дороги традиционно повышают интерес к полноприводным автомобилям. Lada 4×4 с ее проходимостью становится особенно востребованной, в первую очередь в регионах с менее развитой инфраструктурой.

Комментарий эксперта

Александр Шапринский,коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика»:

– В январе мы увидели рост цен на новые автомобили, что, соответственно, спровоцировало увеличение интереса покупателей к машинам на вторичном рынке. И среди автомобилей, обладающих такой важной характеристикой, как проходимость, в сочетании с приемлемой ценой, Lada 4×4 оказалась привлекательным вариантом.

Эксперт также напоминает о классических достоинствах модели, которые всегда привлекают покупателей: энергоемкая и выносливая подвеска, простота ремонта и доступность запчастей, а также проверенная временем конструкция с постоянным полным приводом и механикой.

В перспективе, по прогнозу Шапринского, Niva Legend сохранит позиции одного из лидеров вторичного рынка благодаря стабильным продажам новых машин, ценовой доступности и сезонным факторам. Впрочем, он уточняет, что в регионах Северо-Запада абсолютным лидером по продажам с пробегом останется более доступная Lada Granta.

Ранее «За рулем» сообщал, что самый популярный кроссовер Чери обновился.