Эти кроссоверы можно купить по цене «заряженной» Весты

Четыре кроссовера, которые предлагаются по цене новой Lada Vesta Sport

АВТОВАЗ начал прием заказов на заряженную Lada Vesta Sport. Самая дорогая версия – универсал со 147-сильным двигателем и механической коробкой передач.

В оснащение входят бесключевой доступ, 10-дюймовый экран, кондиционер, парктроники, полный пакет обогревов, а также датчики дождя и света. Цена такого автомобиля стартует от 2 495 000 рублей.

Прямых конкурентов в классе универсалов в России сейчас практически нет, однако за эти деньги можно присмотреть один из кроссоверов, представленных на рынке.

Belgee X70

В базовой версии Актив кроссовер оснащается 150-сильным турбомотором объемом 1,5 л и 7-ступенчатым роботом, привод – передний. Цена с учетом скидки составляет от 2 499 990 рублей. Уже в «базе» есть камера заднего вида, круиз-контроль и цифровая приборная панель.

Changan CS35 Plus

Автомобиль с 1,4-литровым двигателем (150 л. с.) и 7-ступенчатым роботом, передний привод. На дорестайлинговые версии 2024 года действуют скидки, благодаря которым цена опускается до 2 489 900 рублей.

Omoda C5

С выходом обновленной модели цены на кроссоверы 2024 года снизились. Вариант с 1,6-литровым мотором (150 л. с.), 7-ступенчатым роботом и полным приводом можно найти от 2 429 000 рублей. Базовая комплектация включает светодиодную оптику, камеру заднего вида и круиз-контроль.

JAC JS6

Благодаря скидке в 400 тысяч рублей кроссовер 2024 года в комплектации Люкс с 1,6-литровым двигателем (174 л. с.) и 6-ступенчатым роботом (передний привод) предлагается по цене от 2 464 000 рублей. В оснащение входят датчик света, обогрев передних кресел и беспроводная зарядка для смартфона.

