МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Когда и на что менять зимнюю резину в 2026 году: советы экспертов
25 марта
В Интерлизинге дали советы по замене зимних шин...
Эти кроссоверы можно купить по цене «заряженной» Весты

Четыре кроссовера, которые предлагаются по цене новой Lada Vesta Sport

АВТОВАЗ начал прием заказов на заряженную Lada Vesta Sport. Самая дорогая версия – универсал со 147-сильным двигателем и механической коробкой передач.

Рекомендуем
Выбираем рамный внедорожник: Tank 400 против KGM Rexton

В оснащение входят бесключевой доступ, 10-дюймовый экран, кондиционер, парктроники, полный пакет обогревов, а также датчики дождя и света. Цена такого автомобиля стартует от 2 495 000 рублей.

Прямых конкурентов в классе универсалов в России сейчас практически нет, однако за эти деньги можно присмотреть один из кроссоверов, представленных на рынке.

Belgee X70

В базовой версии Актив кроссовер оснащается 150-сильным турбомотором объемом 1,5 л и 7-ступенчатым роботом, привод – передний. Цена с учетом скидки составляет от 2 499 990 рублей. Уже в «базе» есть камера заднего вида, круиз-контроль и цифровая приборная панель.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Changan CS35 Plus

Автомобиль с 1,4-литровым двигателем (150 л. с.) и 7-ступенчатым роботом, передний привод. На дорестайлинговые версии 2024 года действуют скидки, благодаря которым цена опускается до 2 489 900 рублей.

Omoda C5

С выходом обновленной модели цены на кроссоверы 2024 года снизились. Вариант с 1,6-литровым мотором (150 л. с.), 7-ступенчатым роботом и полным приводом можно найти от 2 429 000 рублей. Базовая комплектация включает светодиодную оптику, камеру заднего вида и круиз-контроль.

JAC JS6

Благодаря скидке в 400 тысяч рублей кроссовер 2024 года в комплектации Люкс с 1,6-литровым двигателем (174 л. с.) и 6-ступенчатым роботом (передний привод) предлагается по цене от 2 464 000 рублей. В оснащение входят датчик света, обогрев передних кресел и беспроводная зарядка для смартфона.

Ранее «За рулем» сообщал, что анонсирован премиум-седан от Geely, он стоит дешевле 2 млн рублей.

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:фирмы производители
25.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0