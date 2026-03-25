ИИ, мотор V12: представлен обновленный Mercedes-Maybach S-класса

Mercedes презентовал новый роскошный Maybach S-Class для европейского рынка

Mercedes-Maybach представил флагманский седан S-Class после масштабного обновления. Производитель называет эту модернизацию самой серьезной в истории модели: автомобиль получил ряд уникальных решений в дизайне, интерьере и технической части.

Внешне седан выделяется увеличенной решеткой радиатора и новой светотехникой с фирменной трехлучевой звездой Mercedes в фарах и задних фонарях. Появилась дополнительная подсветка – теперь она акцентирует обрамление решетки и орнамент на капоте. Колесные диски оснащены «плавающей» звездой в центре: логотип всегда сохраняет вертикальное положение независимо от вращения. В качестве опции доступна хромированная отделка колес.

Салон, как отмечают в компании, спроектирован по принципу приватной лаунж-зоны. Передняя панель оснащена системой Superscreen с фирменной графикой Maybach. Мультимедиа работает на базе MB. OS с использованием искусственного интеллекта: система поддерживает голосовое управление, интеграцию с облачными сервисами Microsoft и Google, строит маршруты на основе привычек водителя и адаптирует климат-контроль, анализируя тон голоса и поведение пассажиров. В отделке использованы деревянные элементы, расширены варианты световых сценариев.

Основные отличия сосредоточены на заднем ряду. Здесь установлены автоматические двери, кресла с откидывающейся спинкой (по типу кресел первого класса в авиации) и центральная консоль с отсеком для охлажденных напитков, посеребренными фужерами для шампанского, беспроводной зарядкой, сенсорными пультами и дополнительным хранилищем.

Автомобиль унаследовал активную подвеску от обновленного S-Class. Система не только реагирует на неровности, но и «считывает» дорогу впереди, запоминая расположение выбоин и дефектов покрытия для предварительной настройки амортизации.

Гамма силовых установок включает три варианта: 6,0-литровый V8 с электромотором (530 л. с.), V12 мощностью 603 л. с., а также 3,0-литровый рядный шестицилиндровый гибрид (PHEV) с суммарной отдачей 604 л. с.

Сроки выхода на рынок и цены будут объявлены позднее.

