В Россию привезли новый хорошо оснащенный кроссовер Toyota дешевле 2 млн рублей

Toyota Raize ввозят в Россию из ОАЭ и Японии с ценами от 1,75 млн рублей

Компактный кроссовер Toyota Raize, который по габаритам уступает даже Volkswagen Tharu XR и китайской Skoda Kamiq, теперь можно найти на российском рынке. Машины штучно везут из ОАЭ и Японии, обычно под заказ. На классифайдах за него просят минимум 1 750 000 рублей.

На этом фоне официальные «одноклассники» Raize смотрятся дороже. К примеру, калужский паркетник Tenet T4 2025 года, даже с «механикой», стоит от 2 039 000 рублей. Белорусский новичок Belgee X50+ оценили минимум в 2 319 990 рублей, а за Changan CS35 Max, который только начали продавать, дилеры запрашивают не меньше 2,6 миллиона.

Дешевле всего обойдется праворульный вариант с японского рынка. Компания из Владивостока готова привезти его под заказ за те самые 1,75 млн, а в Иркутске один экземпляр уже продают. Правда, тут есть нюанс: иркутская цена указана за машину в максимальной комплектации, а владивостокская – за базовую.

В «базе» Raize довольствуется обычным кондиционером, простым пластиковым рулем, штампованными дисками с колпаками и электростеклоподъемниками. Топовая версия предлагает цифровую приборную панель, 17-дюймовые литые диски, мультимедиа с сенсорным экраном и Apple CarPlay/Android Auto, камеру заднего вида, электронный ручник, климат-контроль, бесключевой доступ и подогревы передних сидений с зеркалами.

Под капотом у обеих версий – один и тот же 1,2-литровый атмосферный мотор на 87 л.с. в паре с вариатором. Леворульные кроссоверы с этой силовой установкой оценивают уже выше: в Омске и Тюмени за них просят 2,15-2,18 млн рублей, а в Казани цена и вовсе достигает 2 450 000.

Чаще в продаже встречаются Raize с 1,0-литровым турбомотором на 98 сил, который тоже работает с вариатором. Такой леворульный кроссовер в Екатеринбурге стоит 2,3 млн, в Петрозаводске – 2,4 млн. В Новосибирске, куда привезли сразу несколько машин, цены с учетом всех сборов разбегаются от 2 150 000 до 2 475 000 рублей.

Кстати, Raize уже успел попасть в топ-5 самых популярных подержанных Toyota, которые россияне ввозят из-за рубежа. Вместе с ним в этот список входят Corolla, Yaris, Wish и RAV4.