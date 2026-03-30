Дешевле 3 млн рублей: в РФ доступен новый кроссовер с простым и надежным мотором

У самокатов появятся номера – когда их введут?
В РФ в продаже появился кросс-вэн Kia Carens по цене от 2,68 млн рублей

В России появилась возможность заказать новый семиместный кросс-вэн Kia Carens, который выпускается в Индии. Автомобиль предлагается по цене от 2,68 млн рублей, что делает его доступнее многих официально представленных трехрядных китайских моделей.

На данный момент предложения о поставке под заказ зафиксированы в трех городах. Во Владивостоке машину в богатой комплектации можно приобрести за 2 680 000 рублей, в Благовещенске базовая версия стоит 2 900 000 рублей, в Краснодаре просят 2 910 000 рублей за автомобиль с расширенным оснащением.

Все версии оснащаются 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 л. с. с цепным приводом ГРМ, который уже доказал свою надежность на известных россиянам кроссоверах Kia Seltos и Hyundai Creta, и вариатором.

Автомобиль имеет дорожный просвет 195 мм и полноценный третий ряд сидений. Для сравнения, минимальная цена Geely Okavango составляет 3 908 990 рублей, VGV U75 Plus – 3 050 900 рублей, а Tenet T8 – 3 630 000 рублей.

Ранее «За рулем» перечислил самые невыгодные для перепродажи автомобили.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Kia
30.03.2026 
