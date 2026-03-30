Названы самые доступные машины с АКП в России

Топ-5 новых автомобилей с классическим автоматом дешевле 2,5 млн рублей

На фоне растущей популярности вариаторов и роботизированных коробок передач классический гидротрансформаторный автомат встречается на новых автомобилях все реже. Тем не менее, в России по-прежнему можно купить несколько моделей с такой трансмиссией по цене до 2,5 млн рублей.

1. Jetta VA3 (от 1 569 000 руб.)

Самый доступный вариант. Китайский седаноснащается 6-ступенчатой АКП Aisin, работающей в паре с 1,5-литровым 110-сильным мотором. Даже в начальной комплектации Стандарт автомобиль имеет подогрев зеркал, бесключевой доступ, кнопку запуска двигателя и электростеклоподъемники всех дверей.

2. Belgee S50 (от 2 039 990 руб.)

Белорусская модель, сменившая на рынке Geely Emgrand. Оснащается 6-ступенчатым автоматом и 1,5-литровым двигателем (122 л. с.). В стандартное оснащение входят 12,3-дюймовый экран мультимедиа, климат-контроль и светодиодная оптика.

3. Forthing T5 (от 2 050 000 руб.)

Компактный кроссовер российской сборки (Dongfeng). Единственная комплектация включает 1,5-литровый мотор (144 л. с.), 6-ступенчатую АКП, фронтальные и боковые подушки безопасности, круиз-контроль, камеру заднего вида и парктроники.

4. Solaris HS (от 2 440 000 руб.)

Бывший Hyundai Solaris под новым брендом. В версии Active Plus доступен 1,6-литровый 123-сильный двигатель в паре с 6-ступенчатым автоматом. Из оснащения – кондиционер, подогрев передних сидений и мультируль.

5. Solaris KRS (от 2 445 000 руб.)

Экс-Kia Rio в кузове седан. В базовой комплектации Comfort устанавливаются тот же 1,6-литровый 123-сильный мотор и 6-ступенчатая АКП. Автомобиль оснащен подогревом передних сидений, кондиционером и аудиосистемой с четырьмя динамиками.

