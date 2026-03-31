Этот автомобиль стоит как iPhone, но служит в разы дольше. Что скрывает народный хит за 250 тыс. рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, почему при скромном бюджете стоит выбрать Ладу Приору

В то время как тысячи людей выстраиваются в очередь за очередным «яблочным» гаджетом, отдавая сумму, сопоставимую с бюджетом подержанного авто, настоящие прагматики делают выбор в пользу хоть и не дорогого, но транспортного средства.

За 250 тысяч рублей на вторичном рынке сегодня можно найти вполне неплохой экземпляр.

Главный претендент на звание лучшей сделки – Лада Приора. За отведенную сумму вам предложат относительно свежие машины 2013–2014 годов. Но нужно знать нюансы.

Если вы попадете на 16-клапанный агрегат 21126 (98 л.с.), будьте готовы к «сюрпризу» в виде неисправного водяного насоса, который редко доживает до 80 тысяч км, и тягового привода коробки передач, заставляющего вспомнить старую школу переключений.

Однако существует и менее проблемная версия: речь о машинах с вроде бы устаревшим 8-клапанным двигателем 11186.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, «За рулем»:

– Чуть ли не единственная слабость у него такая же – водяной насос. Следует также помнить про регулировку зазоров клапанов и своевременную замену ремня ГРМ. Вместе с этим мотором ставилась новая механическая коробка передач 2180 с тросовым механизмом и модернизированными муфтами включения. Она не только заметно четче переключается, но и надежнее в эксплуатации.

Есть и третий вариант – 106-сильный агрегат с гидрокомпенсаторами, избавляющий от регулировки клапанов. Но он требует внимательного отношения к системе зажигания.

Стоит понимать, что выбирая за 250 тысяч рублей Приору на вторичке, вы покупаете не дорогую в обслуживании иномарку, а прозрачную, понятную конструкцию и предсказуемый бюджет на содержание.

