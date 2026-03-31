#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этот автомобиль стоит как iPhone, но служит в разы дольше. Что скрывает народный хит за 250 тыс. рублей
31 марта
Этот автомобиль стоит как iPhone, но служит в разы дольше. Что скрывает народный хит за 250 тыс. рублей
Этот автомобиль стоит как iPhone, но служит в разы дольше. Что скрывает народный хит за 250 тыс. рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, почему при скромном бюджете стоит выбрать Ладу Приору

В то время как тысячи людей выстраиваются в очередь за очередным «яблочным» гаджетом, отдавая сумму, сопоставимую с бюджетом подержанного авто, настоящие прагматики делают выбор в пользу хоть и не дорогого, но транспортного средства.

За 250 тысяч рублей на вторичном рынке сегодня можно найти вполне неплохой экземпляр.

Главный претендент на звание лучшей сделки – Лада Приора. За отведенную сумму вам предложат относительно свежие машины 2013–2014 годов. Но нужно знать нюансы.

Если вы попадете на 16-клапанный агрегат 21126 (98 л.с.), будьте готовы к «сюрпризу» в виде неисправного водяного насоса, который редко доживает до 80 тысяч км, и тягового привода коробки передач, заставляющего вспомнить старую школу переключений.

Однако существует и менее проблемная версия: речь о машинах с вроде бы устаревшим 8-клапанным двигателем 11186.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, «За рулем»:

– Чуть ли не единственная слабость у него такая же – водяной насос. Следует также помнить про регулировку зазоров клапанов и своевременную замену ремня ГРМ. Вместе с этим мотором ставилась новая механическая коробка передач 2180 с тросовым механизмом и модернизированными муфтами включения. Она не только заметно четче переключается, но и надежнее в эксплуатации.

Есть и третий вариант – 106-сильный агрегат с гидрокомпенсаторами, избавляющий от регулировки клапанов. Но он требует внимательного отношения к системе зажигания.

Стоит понимать, что выбирая за 250 тысяч рублей Приору на вторичке, вы покупаете не дорогую в обслуживании иномарку, а прозрачную, понятную конструкцию и предсказуемый бюджет на содержание.

О других авто из нашей подборки читайте в этом материале.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 2
31.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Priora (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Priora  2009
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.
Недостатки:
Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и заиграл кузов, особенно задняя часть.
Комментарий:
Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.
-11