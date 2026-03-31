Новый семиместный кроссовер Changan показали в России

На сайте марки Changan в России появился новый кроссовер CS75 Pro

В России стартуют продажи нового семиместного кроссовера Changan CS75 Pro. Модель была обнаружена на официальном российском сайте бренда.

Changan CS75 Pro

Согласно опубликованным данным, автомобиль оснащается двигателем семейства Blue Core мощностью 181 л. с. (крутящий момент – 280 Н·м). CS75 Pro имеет трехрядную компоновку салона, а кресла второго ряда оснащены продольной регулировкой.

В оснащение модели входят: «зимний пакет», мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, электропривод крышки багажника, передние боковые стёкла с шумоизоляцией, адаптивный круиз-контроль, а также система предотвращения столкновений с функцией автоматического торможения. На передней панели расположены два экрана.

Интерьер Changan CS75 Pro

Цена новинки и точные сроки начала продаж пока не объявлены.

