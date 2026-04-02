#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Назван победитель премии «Всемирный автомобиль года»

BMW впервые за 20 лет признан лучшим автомобилем в мире

В рамках Нью-Йоркского международного автосалона объявили лауреата ежегодной премии «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year). Победителем в главной номинации стал электрический кроссовер BMW iX3.

Рекомендуем
Новый кроссовер нашей сборки — на «китайца» не похож!

Эта победа стала для BMW второй в истории в общем зачете. Впервые бренд получил этот титул двадцать лет назад, в 2006 году, когда жюри покорила «трешка» в кузове E90.

На пути к победе iX3 обошел двух сильных конкурентов – Hyundai Palisade и Nissan Leaf. Кроме того, немецкая модель забрала еще одну статуэтку в профильной категории «Лучший электромобиль года» (World Electric Vehicle 2026), где ее соперниками были Leaf и Mercedes-Benz CLA. С учетом этих наград общее число побед BMW в истории World Car достигло 11.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Церемония также отметила и топ-менеджера компании. Генеральный директор BMW Оливер Ципсе был признан «Человеком года в мировом автомобилестроении 2026».

BMW iX3
Hyundai Palisade
Nissan Leaf

Решение выносило международное жюри, в которое вошли 98 автомобильных журналистов из 33 стран. Они оценивали машины на разных мероприятиях по всему миру, а голосование проходило анонимно под контролем аудиторского гиганта KPMG.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  World Car of the Year 2026
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:World Car of the Year 2026
Количество просмотров 276
02.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0