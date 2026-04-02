Назван победитель премии «Всемирный автомобиль года»

BMW впервые за 20 лет признан лучшим автомобилем в мире

В рамках Нью-Йоркского международного автосалона объявили лауреата ежегодной премии «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year). Победителем в главной номинации стал электрический кроссовер BMW iX3.

Эта победа стала для BMW второй в истории в общем зачете. Впервые бренд получил этот титул двадцать лет назад, в 2006 году, когда жюри покорила «трешка» в кузове E90.

На пути к победе iX3 обошел двух сильных конкурентов – Hyundai Palisade и Nissan Leaf. Кроме того, немецкая модель забрала еще одну статуэтку в профильной категории «Лучший электромобиль года» (World Electric Vehicle 2026), где ее соперниками были Leaf и Mercedes-Benz CLA. С учетом этих наград общее число побед BMW в истории World Car достигло 11.

Церемония также отметила и топ-менеджера компании. Генеральный директор BMW Оливер Ципсе был признан «Человеком года в мировом автомобилестроении 2026».

Решение выносило международное жюри, в которое вошли 98 автомобильных журналистов из 33 стран. Они оценивали машины на разных мероприятиях по всему миру, а голосование проходило анонимно под контролем аудиторского гиганта KPMG.

