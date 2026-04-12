Очередной китайский бренд остановил работу в РФ

В России полностью прекратились продажи автомобилей марки Haima

В марте китайский бренд Haima не продал в России ни одного автомобиля, сообщает источник со ссылкой на статистику «Автостат Инфо».

Отмечается также, что отсутствие машин в автосалонах подтверждают несколько компаний, которые на данный момент являются уже бывшими дилерами Haima. Соответствующий раздел на официальном российском сайте марки, посвященный автомобилям в наличии, давно недоступен, а на популярных классифайдах обнаруживаются лишь считанные единицы еще нераспроданных машин.

Стоит отметить, что на данный момент официальной информации о завершении продаж Haima в России не поступало – можно оперировать лишь данными продаж и анализировать ситуацию.

При этом крайне низкие продажи бренда в РФ фиксировались уже давно: к примеру, за весь 2024 год было реализовано 58 машин, за пять месяцев 2025-го – всего 25. Напомним, для Хаймы это уже второй заход на российский авторынок: первый охватывал период с 2011 по 2016 годы, а вторая попытка была предпринята в конце 2023 года – с кроссовером S8 и минивэном 7X. Были даже планы по локализации сборки.