Самое интересное за неделю — дайджест «За рулем»

Дайджест самых заметных новостей этой недели

Кроссовер Lada Azimut испытали морозами, солью и плохими дорогами

С 2023 года на полигоне АВТОВАЗа работает новый климатический комплекс. В его камерах можно задавать температуру от − 50 до +60 °C и влажность от 25% до 95%. Здесь откалибровали двигатель Azimut для уверенного пуска в сильные морозы.

Роскачество может заняться проверкой автозапчастей

Роскачество в будущем планирует проводить проверки в сфере автопрома. По словам главы ведомства Максима Протасова, организация планирует начать проверки как самих автомобилей, так и запчастей к ним, причем это коснется продукции и российских, и иностранных производителей.

До 3 млн рублей: новый кроссовер с полным приводом дебютировал в России

В России стартовали продажи нового кроссовера Changan UNI-S с интеллектуальным полным приводом. По сути, это глубокая модернизация модели CS55, и машина уже доступна у дилеров в двух версиях. Комплектация «Люкс» оценивается в 2 979 900 рублей, а более оснащенная «Техно» — в 3 149 000 рублей.

В России вырос спрос на «китайцев» с пробегом

По данным аналитиков «Авто. ру Бизнес», в марте средняя цена подержанных китайских авто пересекла отметку в 2,26 млн рублей, продемонстрировав рост на 2%. Количество активных предложений по маркам из Китая в марте 2026 года возросло на 8% как относительно февраля, так и год к году. Схожая тенденция наблюдалась и у других иномарок.

Бренд Volga представил свою третью модель — среднеразмерный кроссовер Volga K40 , который стал настоящим воплощением гармонии между выразительным дизайном, практичностью и передовыми технологиями.