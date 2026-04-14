Почему россияне массово берут в лизинг неновые машины
Доля подержанной автомобильной техники (легковых, легких коммерческих, грузовых машин и прицепов) в лизинговых продажах в феврале в РФ увеличилась на 10 процентных пунктов год к году и достигла исторического рекорда в 40%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Альфа-Лизинг».
Прежний максимальный показатель в 33% зарегистрировали в мае-июле 2025 года. Самые высокие показатели по доле в феврале также зафиксированы в сегменте легковых автомобилей (рост с 25% до 36% год к году) и легкого коммерческого транспорта (с 15% до 24%). В этих сегментах побит прежний рекорд, зафиксированный в январе текущего года, – 28% и 18% соответственно.
Причины роста доли подержанных авто
Собеседники издания отмечают, что больше пользоваться вторичным рынком, где есть довольно свежие предложения, предпринимателей вынуждают растущие цены на новые машины. На балансе лизинговых компаний находятся крупные стоки, и они, неся издержки на хранение изъятого имущества, чаще готовы предоставить скидки. Для лизинговых компаний работа с б/у техникой является скорее непрофильным бизнесом, однако он вынужденно необходим, пояснили эксперты.
