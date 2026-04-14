Показан «возрожденный» Freelander — первые фото серийной машины

Chery представила 6-местный внедорожник Freelander — продажи стартуют в 2026-м

Chery и Land Rover показали в Китае возрожденный Freelander – то, что еще недавно называлось Concept97, теперь стало серийной моделью.

Пока машина красуется на фирменных снимках, будучи «одетой» в камуфляж, однако известно, что выход на рынок состоится уже во второй половине 2026 года. Как известно, теперь Freelander – не модель, а отдельная марка. Первенцем будет как раз вот этот крупный внедорожник с тремя рядами сидений (посадочная схема 2+2+2), базирующийся на платформе Chery T1X, общей с Jaecoo и Omoda.

Интегрированная 800-вольтовая архитектура позволяет строить как гибридные, так и полностью электрические версии. Электронную начинку разрабатывали Huawei и Qualcomm: первая занималась ассистентами водителю, а вторая – поделилась высокопроизводительным чипом Snapdragon 8397, отвечающим за работу всей бортовой электроники.

Дизайн разрабатывается в Великобритании и Китае, штаб-квартира нового бренда Freelander находится в Шанхае, а производство запускается на смарт-заводе в Чаншу. Разумеется, продажи стартуют с Китая, а затем модель выведут на внешние рынки. Как думаете, сколько такой будет стоить у нас? А если локализуют как Tenet?