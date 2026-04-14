Объявлены ключевые темы форума «ФинАвто – 2026»
14 апреля
Объявлены ключевые темы форума «ФинАвто – 2026»
Темами «ФинАвто – 2026» станут сценарии...
Почему россияне массово берут в лизинг неновые машины
14 апреля
Почему россияне массово берут в лизинг неновые машины
«Альфа-Лизинг»: доля подержанных авто в лизинге...
ФАС изменит расчет цен на техосмотр и добавит новую пошлину
14 апреля
ФАС изменит расчет цен на техосмотр и добавит новую пошлину
ФАС снизит барьер для сбора данных с операторов...

Объявлены ключевые темы форума «ФинАвто – 2026»

Темами «ФинАвто – 2026» станут сценарии развития, кредиты, страхование и лизинг

22 апреля в Москве состоится ежегодный форум автобизнеса «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка», организатором которого выступает аналитическое агентство «Автостат».

Мероприятие пройдет при стратегической информационной поддержке издательства «За рулем».

Организаторы определили четыре главные темы мероприятия: сценарии развития авторынка, автокредитование, страхование и лизинг.

Объявлены ключевые темы форума «ФинАвто – 2026»

Что ждет участников?

  • Прогнозы и итоги: эксперты разберут макроэкономическую ситуацию, тренды и результаты I квартала на российском авторынке.
  • Кредиты: обсудят рефинансирование после недавнего снижения ставки ЦБ (минус 0,5 п.п.), дилемму «маржинальность или выживание» и цифровые решения в кредитовании.
  • Страхование: темы цифровой стандартизации ремонта, автоматизации сервиса и aftermarket.
  • Лизинг: главный вопрос сессии – как лизинговым компаниям эффективно работать со стоками и строить отношения с дилерами: конкурировать или сотрудничать.

Источник:  «Автостат»
Фото:«Автостат»
14.04.2026 
Фото:«Автостат»
