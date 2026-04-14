Объявлены ключевые темы форума «ФинАвто – 2026»
Темами «ФинАвто – 2026» станут сценарии развития, кредиты, страхование и лизинг
22 апреля в Москве состоится ежегодный форум автобизнеса «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка», организатором которого выступает аналитическое агентство «Автостат».
Мероприятие пройдет при стратегической информационной поддержке издательства «За рулем».
Организаторы определили четыре главные темы мероприятия: сценарии развития авторынка, автокредитование, страхование и лизинг.
Что ждет участников?
- Прогнозы и итоги: эксперты разберут макроэкономическую ситуацию, тренды и результаты I квартала на российском авторынке.
- Кредиты: обсудят рефинансирование после недавнего снижения ставки ЦБ (минус 0,5 п.п.), дилемму «маржинальность или выживание» и цифровые решения в кредитовании.
- Страхование: темы цифровой стандартизации ремонта, автоматизации сервиса и aftermarket.
- Лизинг: главный вопрос сессии – как лизинговым компаниям эффективно работать со стоками и строить отношения с дилерами: конкурировать или сотрудничать.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: «Автостат»
«За рулем»
Фото:«Автостат»
14.04.2026
Фото:«Автостат»
Поделиться:
Оцените материал:
0