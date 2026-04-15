Эти машины сейчас выгоднее всего ввозить в Россию

Эксперт Франк назвала топ-5 новых авто, которые выгодно привозить из КНР

Российский авторынок в первом квартале 2026 года демонстрирует уверенное оживление. В марте 2026 года объем импорта новых легковых автомобилей в РФ вырос примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Основной тренд — сохранение доминирующей позиции Китая: в марте на эту страну пришлось от 60 до 65% всех прямых поставок новых машин. Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк рассказала о том, какие новые машины выгодно привозить из Китая.

Toyota Camry китайской сборки

В начале 2026 года спрос на этот седан просто зашкаливает. Его высокая узнаваемость и тот факт, что машина потом легко продаётся, делают ввоз практически беспроигрышным вариантом. Цены на новую Camry сейчас колеблются от 4,4 до 5,5 млн рублей.

Toyota RAV4 тоже в фаворитах

Тренд на японские внедорожники никуда не делся, и RAV4 прочно удерживает позицию одного из самых популярных компактных кроссоверов. Большие обороты и хорошая остаточная стоимость поддерживают интерес импортёров. Новые машины уже массово едут в Россию по «серым» каналам, их можно найти за 4,49-4,7 млн рублей.

Премиум через Китай: BMW X3

Европейские премиальные бренды активно везут через китайские логистические маршруты. BMW X3, включая локализованные для Китая удлинённые версии Long, традиционно хорошо расходится в крупных городах. Маржинальность при таком ввозе пока привлекательнее, чем были старые официальные схемы. Базовый X3 на рынке стоит от 7,36 млн рублей, а китайские длинные версии с мотором на 258 лошадиных сил – уже от 9,2 млн.

Лидер некитайского сегмента

Среди брендов не из КНР по регистрациям резко вырвалась вперёд Mazda CX-5. За январь-февраль 2026 года россияне поставили на учёт больше 4400 таких кроссоверов. Привычное качество и высокая ликвидность держат его в списке привлекательных для ввоза моделей. Стоимость CX-5 в России сейчас начинается от 3,7 и доходит до 4,72 млн рублей.

Электромобили премиум-класса

Китайские электрокары премиум-марки Zeekr вызывают ажиотаж в нише параллельного импорта. За первые два месяца 2026 года в России зарегистрировали 1050 автомобилей этой марки – это на 127% больше, чем годом ранее. Растущий интерес к EV в стране и технологическая насыщенность моделей поддерживают выгодную экономику их ввоза. К примеру, Zeekr 8X Max в Москве обойдётся примерно в 10,2 млн рублей, а флагманский Zeekr 9X оценивается в огромном диапазоне от 8 до 18,7 миллионов.

Отдельно эксперты отмечают бренд Lynk & Co, поставки которого идут в Россию большими партиями. Эти машины нашли свою нишу в премиум-сегменте как вторые семейные или городские автомобили.