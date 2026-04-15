Хочешь попробовать электрокар, но не хочешь его покупать? Появился новый способ

«Кама» запускает подписку на электромобиль Атом в Москве и области

Электромобиль «Атом» теперь можно арендовать по долгосрочной подписке в столичном регионе. Как сообщили 15 апреля в пресс-службе АО «Кама», этот формат позволяет пользоваться машиной от нескольких месяцев до нескольких лет, внося лишь фиксированный платёж каждый месяц.

По сути, подписка рассчитана на две основные категории автолюбителей. Во-первых, на тех, кто рассматривает переход на электротранспорт, но пока не готов к серьёзным разовым вложениям. А во-вторых, на людей, которые хотят на практике оценить, насколько такая машина подходит для ежедневной эксплуатации.

Условия стартового предложения

На начальном этапе минимальный срок контракта составит три года. В ежемесячный лимит пробега заложено 2500 километров, а использовать автомобиль можно будет только в Москве и Подмосковье. Причём клиент сам сможет выбрать тип зимней резины – шипованную или «липучку» – в зависимости от своих предпочтений в вождении.

Что входит в фиксированный платёж? Полный пакет страховок – и ОСАГО, и каско без франшизы. Компания также берёт на себя все расходы на плановое техническое обслуживание, круглосуточную дорожную помощь и сезонный сервис. Последний включает не только комплект зимней шин, но и их хранение с шиномонтажем. Ко всему прочему, в сумму уже заложены все необходимые налоги и пошлины.

Атом

Оформить подписку можно полностью удалённо через мобильное приложение. Готовый автомобиль доставят по любому адресу, который укажет клиент, в пределах 50 километров от Московской кольцевой автодороги.