Этот популярный кроссовер будут собирать в России

Кроссовер Jetour T1 проходит сертификацию для сборки на «Автоторе»

Кроссовер Jetour T1 готовится к локализации на калининградском заводе « Автотор», причём в процессе сертификации у модели может появиться совершенно новое имя. К такому выводу пришли журналисты издания « Китайские автомобили», изучив документы.

По данным их источника, знакомого с ходом процесса, сейчас на одобрение типа транспортного средства (ОТТС) подана именно версия российской сборки. Производителем в декларации соответствия указано ООО «Автотор Автобалт». Этот шаг – необходимое условие для начала массовых продаж автомобиля по всей территории ЕАЭС.

Детали сертификации и возможный ребрендинг

В России сертифицируют сразу две модификации. Базовой станет версия с 1,5-литровым двигателем, а топовой – с двухлитровым силовым агрегатом. Привод, кстати, будет предлагаться и передний, и полный. Первый, судя по документам, сочетается с роботизированной коробкой, а для полноприводной версии предусмотрен классический автомат.

Самое интересное обнаружилось в названии. В официальных бумагах для модели российской сборки фигурирует альтернативное коммерческое обозначение – Votour T10. Получается, на конвейер в Калининграде может встать уже знакомая машина, но под другим брендом. У материнской компании Chery подобная практика уже есть – достаточно вспомнить бренды Tenet или Jeland.

Предпосылки для смены имени появились ещё в начале 2025 года. Тогда «Джетур Мотор Рус» зарегистрировал домены votour-motor.ru и votour-auto.ru. Позже в России возникла компания «Вотур Мотор Рус», учредителем которой стал Оу Хао, замгендиректора Soueast.

В соцсети «ВКонтакте» даже на короткое время появилось сообщество Votour Russia с намёком на производство знакомых автомобилей под новой маркой. Всё это говорит о том, что вариант с ребрендингом активно прорабатывается.

Характеристики и оснащение модели

Jetour T1, который с сентября 2025 года продаётся в России по цене от 3,77 до 4,2 млн рублей, – это крупный пятиместный кроссовер. Его габариты составляют 4705 мм в длину, а колёсная база равна 2800 мм. Внешность выделяется угловатым дизайном, массивной оптикой и пластиковым обвесом, придающим внедорожный вид. Дорожный просвет – 190 мм.

Jetour T1

В салоне доминирует 15,6-дюймовый центральный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Приборная панель – цифровая, на 10,25 дюймов. На центральном тоннеле расположились крупный селектор АКПП, блоки физических кнопок и площадки для беспроводной зарядки телефонов.

На нашем рынке модель пока предлагается только в одной силовой конфигурации: 2-литровый турбомотор на 245 л.с., 8-ступенчатый автомат и полный привод. С такой начинкой кроссовер разгоняется до сотни за 8,6 секунды, а его средний расход топлива заявлен на уровне 9,7 л на 100 км.