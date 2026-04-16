Продать авто и хорошо заработать — 5 работающих фишек
Авто Mail раскрыл секреты выгодной продажи автомобиля с пробегом
Как продать свой автомобиль по выгодной цене – приводим короткий гайд по статье коллег с Aвто Mail. Это пять секретов (на самом деле – нет), которые действительно работают. Итак, что нужно непременно сделать, если вы задумали опубликовать объявление о продаже?
- Съездите на мойку и детейлинг;
- Сделайте много фотографий, хороших и разных;
- Будьте честны в описании – не скрывайте недостатки (их легко выявить);
- Отвечайте на вопросы и комментарии пользователей об автомобиле;
- Не пользуйтесь автомобилем после публикации объявления о продаже.
Все аспекты каждого из пункта подробно раскрываются в статье – рекомендуем почитать ее целиком.
Источник: Авто Mail
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
16.04.2026
