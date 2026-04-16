Популярный хэтчбек удивил интерьером и технологиями в новом поколении

SAIC представил обновлённый MG4 2026 года с ИИ-помощником и батареей нового типа

Китайский автогигант SAIC официально показал обновлённый электромобиль MG4, который выйдет в этом году. Мировая премьера модели, как сообщает Carnewschina, состоится на Пекинском автосалое.

MG4 2026

Снаружи машина легко узнаваема – производитель оставил фирменный дизайн. Правда, фары теперь другие, передний бампер стал сегментированным, а в решётке радиатора появился специальный индикатор, который показывает, активны ли системы помощи водителю.

Салон преобразился куда сильнее. Для отделки предлагают два новых цвета: «Яхтенный синий» и «Полуночный фиолетовый». Музыка теперь синхронизируется с подсветкой интерьера, а дефлекторы системы вентиляции спрятали, чтобы не нарушали общую стилистику. Водитель смотрит на 8,8-дюймовую цифровую панель приборов, а по центру торпедо установлен огромный 15,6-дюймовый экран с очень чётким разрешением 2.5K.

Мультимедийная система работает на базе ИИ-модели Doubao 3.0. По сути, это голосовой помощник, который умеет управлять почти всем в салоне: открывать люк, настраивать климат-контроль или включать музыку. Причём система различает команды от водителя и пассажиров, даже если они говорят одновременно с разных мест. Передние кресла получили функцию 8-точечного массажа, а также вентиляцию и подогрев.

Интерьер MG4 2026

За автономное вождение отвечает система L2+ от компании Horizon Robotics. Она не просто держит полосу и дистанцию, но и умеет автоматически перестраиваться, а также менять ряд после сигнала поворотником.

Покупателям предложат две версии. Классическая – с обычной литий-ионной батареей, и более продвинутая – с так называемой жидко-твердотельной батареей. Электромотор в базе выдаёт 161 лошадиную силу и 250 Ньютон-метров крутящего момента.

Запас хода зависит от ёмкости аккумулятора. С батареей на 42,8 кВт·ч можно проехать 437 км, а с версией на 53,9 кВт·ч – уже 530 км по циклу CLTC. Модель с инновационной жидко-твердотельной батареей обещает пробег в 510 км. Любая версия поддерживает быструю зарядку: с 30 до 80% батарея восполняется всего за 18 минут.