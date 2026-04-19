Как защитить мотоцикл от угона? Советы эксперта

Эксперт Ладушкин: GPS-трекер — лучшая защита мотоцикла от угона

GPS-трекер может стать главным спасением для мотоцикла, который пытаются угнать. Евгений Ладушкин, руководитель экспертной компании LEM Solution, прямо заявил, что большинство механических приспособлений вроде блокираторов руля или замков на кофры на деле почти не работают. Угонщики просто грузят байк в фургон вместе со всеми этими устройствами – и скрываются. В отличие от автомобиля, спрятать мотоцикл от камер наблюдения при такой погрузке куда проще, поэтому особой хитрости здесь не требуется.

При этом даже хороший трекер, работающий автономно от бортовой сети, – не панацея. Профессионал, по словам эксперта, способен его заглушить. Так что полагаться стоит на комплекс мер.

В качестве дополнительной, физической защиты Ладушкин советует использовать надёжную цепь. Ею мотоцикл стоит пристёгивать к неподвижным и прочным уличным конструкциям – это хотя бы усложнит задачу злоумышленникам. Ну и, конечно, не стоит пренебрегать страховкой от угона – это уже финансовая подушка на случай, если всё-таки не повезёт.

Кстати, о случаях, когда не везёт. В Индонезии произошёл почти анекдотичный инцидент: вор, укравший мотоцикл Kawasaki KLX 150, сам стал жертвой кражи. Парень по имени Мартоги Синага проехал на украденном байке почти 600 километров до родных мест на Суматре, остановился отдохнуть у мечети в городе Аэк-Канопан и уснул. Проснувшись, он обнаружил, что мотоцикла у входа уже нет – его успел увести кто-то другой.