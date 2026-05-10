Бывший Lifan запускает новый автобренд: какими будут первые машины

Бывший концерн Lifan запускает в Китае новый автобренд Pallade

В Китае появился ещё один автопроизводитель – на этот раз под названием Pallade, который, по сути, является наследником разорившегося концерна Lifan.

Ценник на первые модели обещают установить в пределах 200-400 тысяч юаней, что по текущему курсу равняется 2,2-4,4 миллиона рублей. Но самое любопытное кроется в том, что один из автомобилей подозрительно напоминает Lotus Emeya, а за спиной проекта маячит тень Geely.

Если вы следили за судьбой Lifan, то помните, что в 2020 году компания объявила о банкротстве. Спасать ситуацию пришлось группе Geely, которая на руинах старого бренда выстроила новый – Livan. Это имя, кстати, уже успело пробиться и на российский рынок. Однако главным направлением для возрождённой структуры стала не сборка машин, а разработка всевозможных систем помощи водителю.

Компанию тогда переименовали в Afari Technology (по-китайски она звучит как Qianli Technology). Именно Afari недавно выпустила на рынок продвинутый комплекс ассистентов G-Pilot, который теперь ставят на все современные автомобили Geely. И вот теперь эта же компания решила рискнуть и снова заняться выпуском автомобилей, заявив о запуске новой марки.

За всем этим стоит фигура Чжао Мина, он же Джордж Чжао. Раньше он руководил производителем смартфонов Honor, а в 2025 году стал председателем Afari Technology. На презентации нового бренда он лично рассказал о том, как компания активно внедряет модели искусственного интеллекта для развития автопилота, голосовых ассистентов и даже роботакси. Забавно, что поначалу все ждали именно анонса роботакси, но в итоге гостям показали кое-что другое.

Pallade P1 (слева)и Pallade A1 (справа)

Afari Technology и искусственный интеллект

На деле презентация Pallade больше тянула на демонстрацию возможностей самой Afari Technology. Чжао Мин сделал акцент на том, что их «умные» решения уже установлены более чем на 300 тысяч автомобилей, а выручка компании удвоилась. Совместно со стартапом StepFun они подготовили комплексную модель для интеллектуального вождения, объединяющую навигацию, автопилот и голосового помощника. В общем, всё выглядело так, будто AI – это их главный конёк, а автомобили – просто способ показать технологию в деле.

Первые модели и скандальный дизайн

И вот тут случился главный сюрприз. Выяснилось, что на первом этапе модельный ряд Pallade будет состоять всего из двух машин, и обе уже показали журналистам и блогерам в виде концептов.

Первой ласточкой стал седан P1, и его внешность – это откровенная копия Lotus Emeya. Правда, по габаритам он уступает оригиналу, да и пропорции несколько иные. Но сходство настолько явное, что гендиректор Lotus уже успел прокомментировать ситуацию и заявить, что ненавидит плагиат всем сердцем. Между тем, Lotus тоже входит в экосистему Geely, что добавляет ситуации иронии.

Сам P1 щеголяет выдвижными ручками, лидаром на крыше и активным задним спойлером. Фары у него интегрированы прямо в передний бампер, а в салоне стоит огромный блок из двух мониторов. Правда, никаких технических подробностей о седане пока нет.

Вторая модель, внедорожник A1, оказалась куда оригинальнее. У концепта «клюющий» капот, массивный передний бампер, резко расширяющиеся крылья и обычные дверные ручки. Интереснее всего задняя часть: два стеклянных элемента заходят на крышу, намекая на то, что внутри поместили три ряда сидений. Такое решение, по задумке, визуально расширяет пространство заднего ряда. Технических характеристик A1 тоже не раскрывают.

Когда ждать и кто будет производить

Официальные представители Afari Technology заявили, что Pallade появятся на китайском рынке в 2027 году. К тому же сроку компания планирует доделать собственное роботакси. Из того, что мы увидели, седан P1 выглядит самым готовым к серийному выпуску, а вот с внедорожником придётся повозиться дольше.

Занятно, что Afari не собирается выпускать машины самостоятельно. Это будет совместный проект с пока не названным партнёром. Компания берёт на себя «умную» начинку и софт (чем-то напоминает подход Huawei), а платформу, силовую установку и саму сборку отдадут другой фирме. Инсайдеры утверждают, что Geely здесь ни при чём.

Китайский источник EV Front, например, уверяет, что выпуском Pallade займётся BAIC. Но в это верится с трудом. BAIC плотно сотрудничает с Huawei (у них есть совместный бренд Stelato, плюс технологии Huawei стоят на машинах ArcFox). А Afari Technology, по сути, сейчас выступает прямым конкурентом IT-гиганта в автомобильной сфере. Такое партнёрство вызвало бы конфликт интересов. К тому же самому Geely вряд ли понравится, если на заводах BAIC начнут собирать седаны, подозрительно похожие на Lotus Emeya. Надеемся, прояснить ситуацию удастся на ближайшем автосалоне в Пекине.