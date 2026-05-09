#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

Хакеры доказали, что ваш автомобиль знает о вас больше, чем вы думаете

Даже полностью разбитая машина способна хранить полное досье на владельца

Современный технологичный китайский автомобиль запоминает о вас больше, чем близкий друг. Это на деле доказала группа «белых» хакеров.

Рекомендуем
Рентген для фуры: разработка российских ученых

Бортовой «черный ящик» фиксирует координаты, время поездок и техническое состояние. И даже если машина разбита вдребезги, ее электроника готова выдать все секреты.

Айтишники купили телематический модуль от уничтоженного BYD Seal, самостоятельно собрали проводку для доступа к памяти и с помощью общедоступных программ извлекли файлы. Никакого специального оборудования – только стандартные инструменты и пара часов работы.

Поскольку данные не были зашифрованы (а обычно так и бывает), хакеры восстановили полную историю автомобиля: с конвейера в Китае до британских дорог и финальной разборки в Польше. Каждый разворот, остановка и километр оказались зафиксированными в GPS-журналах.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Особый интерес вызвало скопление координат в одной точке Великобритании. Когда хакеры выполнили простой поиск в Google с ограничениями по времени и дате, они обнаружили сообщения в социальных сетях о перевернутом автомобиле BYD Seal, попавшем в аварию, что объясняет длинную цепочку стационарных GPS-сигналов. Автомобиль лежал на боку. Так аномалия в данных превратилась в реальное событие.

Рекомендуем
Системы помощи водителю не работают? Что показал реальный тест

В автомобильных компьютерных модулях обычно хранятся временные метки включения и работы двигателя или зарядки (для электромобилей), данные GPS о местоположении, фиксируемые телематическим ПО, а также параметры технического состояния: моточасы, остаточный ресурс жидкостей (масла, охлаждающей жидкости), коды неисправностей системы выбросов и статистика обслуживания. Кроме того, многие автомобили оснащены функцией «черного ящика», которая сохраняет данные о критических событиях – параметры движения в момент аварии и непосредственно перед ней.

Вывод прост: если вам важна приватность, лучше присматриваться к старым простым машинам.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  The Drive
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:BYD
Количество просмотров 6
09.05.2026 
Фото:BYD
Поделиться:
Оцените материал:
0