Хакеры доказали, что ваш автомобиль знает о вас больше, чем вы думаете

Даже полностью разбитая машина способна хранить полное досье на владельца

Современный технологичный китайский автомобиль запоминает о вас больше, чем близкий друг. Это на деле доказала группа «белых» хакеров.

Бортовой «черный ящик» фиксирует координаты, время поездок и техническое состояние. И даже если машина разбита вдребезги, ее электроника готова выдать все секреты.

Айтишники купили телематический модуль от уничтоженного BYD Seal, самостоятельно собрали проводку для доступа к памяти и с помощью общедоступных программ извлекли файлы. Никакого специального оборудования – только стандартные инструменты и пара часов работы.

Поскольку данные не были зашифрованы (а обычно так и бывает), хакеры восстановили полную историю автомобиля: с конвейера в Китае до британских дорог и финальной разборки в Польше. Каждый разворот, остановка и километр оказались зафиксированными в GPS-журналах.

Особый интерес вызвало скопление координат в одной точке Великобритании. Когда хакеры выполнили простой поиск в Google с ограничениями по времени и дате, они обнаружили сообщения в социальных сетях о перевернутом автомобиле BYD Seal, попавшем в аварию, что объясняет длинную цепочку стационарных GPS-сигналов. Автомобиль лежал на боку. Так аномалия в данных превратилась в реальное событие.

В автомобильных компьютерных модулях обычно хранятся временные метки включения и работы двигателя или зарядки (для электромобилей), данные GPS о местоположении, фиксируемые телематическим ПО, а также параметры технического состояния: моточасы, остаточный ресурс жидкостей (масла, охлаждающей жидкости), коды неисправностей системы выбросов и статистика обслуживания. Кроме того, многие автомобили оснащены функцией «черного ящика», которая сохраняет данные о критических событиях – параметры движения в момент аварии и непосредственно перед ней.

Вывод прост: если вам важна приватность, лучше присматриваться к старым простым машинам.