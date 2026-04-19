УАЗ модернизировал окраску кузовов — что реально сделали?
Системы помощи водителю не работают? Что показал реальный тест

Немецкий автоклуб ADAC провел важное испытание шести автомобилей (Mercedes-Benz GLA, Nio EL6, Tesla Model Y, Subaru Inpreza, VW T-Roc, BYD Seal). Выясняли, как себя ведут системы помощи водителю в непогоду. Причем оснащение машин отличалось - где-то были лишь радары, где-то радары и камеры, а где-то в оснащение входил и лидар.

В специальном метеорологическом зале машины отправляли в дождь, туман и на слепящее солнце.

Имитировали даже низкое солнце, пробивающееся сквозь стену тумана. Задача – на скорости 30 км/ч затормозить перед неподвижным или движущимся препятствием. Оказалось, что современные системы помощи водителю очень уязвимы. На отлично не справилась не одна из моделей.

Худший результат показал BYD Seal. В сильный дождь и густой туман (видимость менее 20 метров) его электроника просто игнорировала препятствия. Торможения не было, предупреждений – тоже. Водитель оставался в опасном неведении. Немного лучше, но тоже плохо выступил Nio EL6. У этой модели есть полный набор оснащения: камеры, радары и даже лидар. Технически это супер-оснащение, но на деле в густом тумане система либо не реагировала, либо тормозила слишком слабо. Лишние датчики не помогли.

Автомобилю Tesla, который полагается только на камеры, дождь и легкий туман не страшны. В сложных ситуациях эта модель хотя бы предупреждала водителя, но автоматическое экстренное торможение включалось не всегда. Результат – твердая «тройка».

Единственным, кто получил «хорошо», стал Mercedes-Benz CLA. Он обнаруживал препятствие даже в очень густом тумане и успевал затормозить до удара. Но и здесь не обошлось без огрехов: при переходе дороги пешеходом CLA начал торможение, а потом резко его прервал без видимой причины.

Главный вывод ADAC: безопасность в непогоду зависит не от количества и разнообразия датчиков, а от их калибровки, объединения данных и программной логики.

Китайские модели это правило пока не освоили.

Источник: Auto, Motor und Sport
Auto, Motor und Sport
Фото: ADAC
19.04.2026 
