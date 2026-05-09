Не нарушаешь? Инспектор все равно может остановить автомобиль

Пять неочевидных моментов, из-за которых водителя тормозят «просто так»

Иногда на дороге даже законопослушным водителям могут устроить затяжную проверку. И причина – не в нарушении ПДД. Эксперты назвали детали, которые раздражают инспекторов ГАИ больше всего.

На первом месте – агрессивная съемка на телефон. Снимать разговор с инспектором можно, но если вы суете камеру в лицо и провоцируете спор, вас имеют право проверить досконально. Время на обочине вырастет в разы.

Спортивный выхлоп на обычной машине тоже привлекает внимание. Даже узаконенный тюнинг делает автомобиль «целью». Инспектор сразу выцепит из потока такой автомобиль.

Агрессивная аэрография или наклейки с нецензурными фразами – еще один повод для досмотра. Машину автоматически считают проблемной.

Мелочи на зеркале заднего вида – брелоки, игрушки, четки, освежители – это реальное нарушение. Они ограничивают обзор. Штраф гарантирован.

И наконец – держатель телефона в центре лобового стекла. Он мешает обзору, и инспектор может потребовать устранить нарушение или даже выпишет 500 рублей штрафа.

Простой совет: не провоцируйте, не вешайте лишнего на стекла и следите за гаджетами.