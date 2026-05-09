#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
9 мая
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
Мойка двигателя под давлением: когда чистота...

Не нарушаешь? Инспектор все равно может остановить автомобиль

Пять неочевидных моментов, из-за которых водителя тормозят «просто так»

Иногда на дороге даже законопослушным водителям могут устроить затяжную проверку. И причина – не в нарушении ПДД. Эксперты назвали детали, которые раздражают инспекторов ГАИ больше всего.

Рекомендуем
Почему камера может оштрафовать даже добросовестного водителя

На первом месте – агрессивная съемка на телефон. Снимать разговор с инспектором можно, но если вы суете камеру в лицо и провоцируете спор, вас имеют право проверить досконально. Время на обочине вырастет в разы.

Спортивный выхлоп на обычной машине тоже привлекает внимание. Даже узаконенный тюнинг делает автомобиль «целью». Инспектор сразу выцепит из потока такой автомобиль.

Агрессивная аэрография или наклейки с нецензурными фразами – еще один повод для досмотра. Машину автоматически считают проблемной.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Регионам отказали в штрафах между камерами

Мелочи на зеркале заднего вида – брелоки, игрушки, четки, освежители – это реальное нарушение. Они ограничивают обзор. Штраф гарантирован.

И наконец – держатель телефона в центре лобового стекла. Он мешает обзору, и инспектор может потребовать устранить нарушение или даже выпишет 500 рублей штрафа.

Простой совет: не провоцируйте, не вешайте лишнего на стекла и следите за гаджетами.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  110km.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 6
09.05.2026 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0