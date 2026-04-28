#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Уступает тот, у кого дешевле машина... А как по ПДД?
28 апреля
Опубликован простой ПДД-тест, который...
От Москвича до Zeekr пропасть в 6 миллионов. Названы средние цены на «китайцев»
28 апреля
Целиков: средняя цена китайского автомобиля в...
Автомобиль не заводится на горячую: причины и решения

Плохо заводится на горячую: полный список причин для бензиновых и дизельных двигателей

Когда утром или после работы поворачиваешь ключ, а мотор сразу «схватывает», это привычно. Но стоит автомобилю нагреться, и тот же агрегат начинает капризничать или вовсе отказывается работать – знакомая ситуация для многих водителей. Забавно, что корень зла у холодного и горячего старта часто один и тот же.

Вот основные виновники, которые мешают двигателю заводиться: перегретое или плохое топливо (особенно летом), забитый фильтр, быстрое падение давления в топливной рампе после глушения (исправная система держит его от получаса до нескольких часов). Сюда же относятся сбои датчиков – температуры охлаждающей жидкости, воздуха или положения коленвала. Не стоит сбрасывать со счетов и старый аккумулятор, который «проседает» при пуске, или стартер на последнем издыхании.

Рекомендуем
Свои проедут, чужие — нет: как Москва упростила установку дворовых шлагбаумов

Самый простой способ начать диагностику – прислушаться, крутит ли стартер достаточно энергично. Если он еле проворачивает маховик или отзывается треском реле, мотор, скорее всего, не оживет. Кстати, при горячем пуске есть нюанс: масло жидкое, детали двигаются легче, но разогретый стартер, если он уже «на грани», из-за теплового расширения может подклинивать или вообще отказаться вращаться.

Как распознать, что стартер пора менять или перебирать? Коленвал на горячем моторе крутится заметно медленнее, чем на холодном. Сам узел «воет», сильно греется, издает скрежещущие звуки, может отдавать гарью или проводкой. Большинство таких узлов (кроме сложных гибридных стартер-генераторов) успешно ремонтируется в мастерских. Это выгодно: за цену среднего б/у агрегата владелец получает почти новый – щетки, подшипники, реле и даже якорь меняются за разумные деньги.

Рекомендуем
Как я купил на дачу мойку высокого давления (и что из этого вышло)

Проблемы на горячую при исправном стартере

Маховик крутит бодро, а двигатель долго не схватывает или запускается со второй-третьей попытки? Тогда виноват не стартер, а что-то другое. Разбираемся, в чем дело.

Первыми под подозрение попадают датчики. Если датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) или воздуха (ДТВ) выдает неверный сигнал, блок управления считает, что мотор еще холодный, и готовит слишком богатую или бедную смесь. Сюда же относятся проблемы с датчиком положения коленвала (ДПКВ), массового расхода воздуха (ДМРВ) или абсолютного давления (ДАД). Результат – стартер крутит, а машина не заводится.

Рекомендуем
Чего боится Skoda Octavia: рейтинг поломок до 100 000 км

Дальше – топливная система. Слишком быстрое падение давления из-за неисправного обратного клапана бензонасоса, проблемы с форсунками (избыток или недостаток топлива), а также неисправности системы зажигания или датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Список причин, по сути, тот же, что и для холодного старта, только «работают» они наоборот.

Нюансы дизельных моторов

У «тяжелого» топлива проблема встречается реже, но механизмы во многом схожи с бензином. Хотя есть и свои «болезненные» моменты – ремонт здесь выходит дороже.

Самая затратная проблема – износ ТНВД, когда теряется давление топлива. За ней идет снижение компрессии из-за износа цилиндропоршневой группы (капиталка дизеля всегда стоит больше, чем бензинового мотора). Зависание или износ форсунок – тоже «дорогое» удовольствие, они нежнее и значительно дороже бензиновых аналогов.

Рекомендуем
Многие ездят на отремонтированных дисках. А за это штрафуют?

В остальном всё знакомо: утечки топлива в обратку, некорректная работа датчиков или заслонки. Плюс горячая солярка становится менее вязкой, и если топливная аппаратура изношена, давление просто не достигает нужного уровня для уверенного пуска.

Как предотвратить проблему

Чуда не будет – все советы сводятся к обычной профилактике. Заправляйтесь качественным топливом, вовремя меняйте фильтры, следите за аккумулятором и контактами на клеммах, не игнорируйте ошибки по датчикам. Кстати, загрязненный дроссель или неисправный регулятор холостого хода тоже нарушают подачу воздуха при запуске – проверьте их. Самый простой способ проверить обратный клапан бензонасоса – замерить давление топлива манометром: после остановки оно не должно резко падать до нуля.

Источник:  Autonews.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 5
28.04.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0