Нашли на Авито суперкар Dodge Viper — это отвал всего!
Новый Hyundai Creta получит то, чего лишены старшие модели Palisade и Santa Fe

Hyundai Creta 2027 получит систему Pleos и необычное расположение селектора АКП

На калифорнийских дорогах засняли закамуфлированный прототип Hyundai Creta, который, судя по всему, готовится выйти на рынок в 2027 году. Машина полностью укутана пленкой – верный признак того, что внешность кроссовера серьезно переработают.

Hyundai Creta 2027
Hyundai Creta 2027

Однако даже под слоем маскировки фотографы разглядели то, что станет главной «фишкой» модели: внушительных размеров сенсорный дисплей. Это часть свежей мультимедийной экосистемы Pleos, которую корейцы недавно начали ставить на свои машины. Её уже успел обзавестись седан Grandeur, в очереди – электрический Ioniq 3. Забавно, что старшие собратья вроде Santa Fe и Palisade пока обходятся без такого оснащения – так что Creta в этом плане их обскачет.

Hyundai Creta 2027
Hyundai Creta 2027

Новое ПО серьезно переосмысляет взаимодействие человека и машины. Платформа запоминает, как вы любите сидеть и какие треки предпочитаете, умеет «качать» обновления по воздуху (вплоть до прошивок электронных блоков) и включает голосового ассистента на нейросетях. Между прочим, на шпионских снимках заметили и другую деталь: селектор коробки передач переехал на руль – точь-в-точь как на электромобилях Ioniq. Зато под консолью освободилось место для мелкой поклажи.

По слухам, грядущая Creta получит не только классический бензин и дизель, но и гибридную версию. Система Pleos, по задумке инженеров, должна сделать управление энергопотоками более точным, что обещает неплохую экономию топлива, особенно в городской толчее. Позднее, как ожидается, те же обновления доберутся и до родственного Kia Seltos.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Hyundai | KCB
10.05.2026 
