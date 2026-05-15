Импорт подержанных авто из КНР резко вырос: что везут россияне

Аналитик Целиков: Ввоз подержанных машин из Китая в Россию вырос в 2,4 раза

С января по апрель текущего года в страну из КНР завезли 28,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом – цифра рекордная за всю историю наблюдений. Если сравнивать с аналогичным периодом 2025-го, то рост составил 140%: тогда объём недотягивал даже до 12 тысяч машин. Такие данные в своём Telegram-канале привёл руководитель «Автостата» Сергей Целиков.

Интересная деталь: среди всего этого китайского секонд-хэнда больше четверти приходится вовсе не на местные марки. Абсолютным лидером стал немецкий Volkswagen – 7,71 тыс. экземпляров. Дальше в топ-5 расположились Audi (3,65 тыс.), Toyota (3,06 тыс.), Honda (2,27 тыс.) и BMW (1,91 тыс.). Машины непосредственно китайских брендов занимают скромные 12,4% от общего объёма (3,66 тыс. штук). Самые популярные среди них – Haval, Jetta и Geely.

Что касается конкретных моделей, то десятка самых востребованных выглядит так: на первом месте Toyota Corolla (2,14 тыс.), за ней Volkswagen Tayron (почти 2 тыс.), Audi Q3 (1,57 тыс.), Audi A3 (1,43 тыс.), Volkswagen Tharu (1,21 тыс.), Volkswagen Golf (1,13 тыс.), Hyundai Elantra (1,97 тыс.), Honda Vezel (930 шт.), BMW X1 (880 шт.) и замыкает список Volkswagen T-Roc (840 шт.).

По сути, основа ввозимого секонд-хэнда – это не «китайцы» как таковые, а европейские и японские модели, которые раньше продавались на рынке КНР. Такой вывод делает сам эксперт.

