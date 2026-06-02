Названы самые выгодные по обслуживанию и ликвидности автомобили в России

Эксперт Титов назвал самые выгодные в России авто по обслуживанию и ликвидности

При выборе машины сегодня всё чаще смотрят не на один параметр, а на общую картину: сколько стоит купить, как быстро найдутся запчасти, что с гарантией и насколько легко продать через пару лет. В «Авилоне» как раз проанализировали модели, которые лучше всего соответствуют этим критериям.

Роман Титов, занимающий пост замгендиректора по работе с автомобилями с пробегом, объяснил, что в бюджетной категории стоит присмотреться к LADA Vesta, LADA Largus и LADA Niva Travel. К ним же он отнёс и модели Solaris – те самые, что теперь выпускают на бывшем заводе Hyundai в Петербурге. По словам эксперта, главные плюсы здесь – широкая сеть сервисов, доступные расходники и в целом предсказуемые траты на содержание.

А вот среди новинок, по мнению Титова, ситуация иная.

Причём даже машины от брендов, которые официально покинули рынок, могут оказаться выгодными, если ввозятся по альтернативным каналам. Правда, тут ключевой момент – прозрачность: необходимо чётко понимать происхождение авто и кто им владел раньше.

В премиуме ситуация тоже довольно ясная. Титов выделил Volvo XC60 и XC90, Audi Q5 и Q7, Mercedes-Benz GLC и GLE, BMW X3 и X5, а также Porsche Cayenne и Macan. Среди массовых моделей баланс качеств демонстрируют Mazda CX-5, Toyota RAV4 и Toyota Camry.

В итоге, как подчеркнул эксперт, решающим фактором выступает не то, где собран автомобиль, а насколько хороша вся «экосистема владения»: от цены при покупке до денег, которые уйдут на топливо, ремонт и страховку.

О том, какие марки и модели сейчас лидируют по ликвидности и ремонтопригодности, «За рулем» недавно подробно рассказал.