Эти машины проезжают 300 тысяч километров без поломок

Топ-10 машин, которые не ломаются даже после 300 тыс. километров пробега

Специалисты аналитической платформы iSeeCars, чьи данные опубликовал портал TopSpeed, выяснили, какие модели автомобилей с наибольшей вероятностью доживают до пробега в 300 тысяч километров без серьезных проблем. Подборка впечатляет – машины действительно показывают исключительную живучесть.

Первое место у Honda Accord: вероятность преодолеть заветную отметку – 37%. Эта модель в линейке японского бренда стоит чуть выше популярной Civic. Accord, как оказалось, не только просторнее и комфортнее младшей сестры, но и заметно надежнее по статистике.

Серебро рейтинга забрал Chevrolet Suburban (30,6%). Один из самых узнаваемых и старых внедорожников на планете доказывает свою репутацию не годами выпуска, а реальной выносливостью. Все дело в тяговитых V8 и платформе, способной переваривать огромные нагрузки.

Третья строчка – Honda Civic (29,7%). Модель знаменита тем, что остается надежной даже в бюджетном сегменте. Особенно хвалят атмосферные моторы, которые ставили на Civic в нулевых и десятых годах: они настолько выносливы, что прощают владельцам даже нерегулярное обслуживание.

Что касается остальных участников рейтинга, то выглядит он так: Toyota Camry (26,6%), Ford F-150 (25,9%), Toyota Tacoma (25,3%), Toyota Corolla (18,4%), Lexus LS (15,8%), Nissan Altima (15,3%) и Toyota Avalon (15,1%).

Впрочем, важно понимать: такие показатели – не магия, а результат своевременного и качественного ухода. Тем не менее перечисленные модели заслуженно носят звание долгожителей. Все благодаря продуманной инженерии и высокому качеству сборки, подчеркнули в TopSpeed.

Кстати, ранее появлялась информация, что Volkswagen задумал построить армейский штурмовик. Новый проект немецкого концерна, похоже, тоже обещает быть весьма живучим.

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